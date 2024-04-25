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Обнаружен новый путь развития болезни Альцгеймера

DevCell: особый фрагмент белка может провоцировать болезнь Альцгеймера

2:08
Наука

В результате исследования ученые из Лаборатории Вима Аннаерта (VIB-KU Leuven) в Бельгии выяснили, что специфический фрагмент белка, известный как APP-CTF и являющийся предшественником амилоида, может нарушать процесс удаления "клеточных отходов" из мозга, что предшествует дисфункции нейронов при болезни Альцгеймера. Эти результаты были опубликованы в журнале Developmental Cell (DevCell).

DevCell: особый фрагмент белка может провоцировать болезнь Альцгеймера
Фото: Openverse by Vyatsu is licensed under CC BY-SA 4.0

Болезнь Альцгеймера проявляется постепенной утратой когнитивных функций, ухудшением памяти и изменениями в поведении. В научном сообществе считается, что это происходит из-за накопления в мозге токсичных белков (β-амилоидных), продуктов распада белка-предшественника амилоида (APP).

Эти фрагменты начинают накапливаться в нейронах на ранних стадиях болезни Альцгеймера, до проявления первых симптомов.

В ходе нового исследования было обнаружено, что APP-CTF может стать провокатором еще более ранних, скрытых проявлений болезни Альцгеймера.

Ученые утверждают, что эти фрагменты белка токсичны для нейронов и их накопление в головном мозге в процессе удаления и производства молекул белка АРР (который играет важную роль в формировании связей между нейронами) нарушает процесс удаления "клеточных отходов" из мозга.

Накопление фрагментов APP-CTF приводит к сбоям в работе лизосом — "мусорных баках" нейронов, что нарушает баланс кальция в них. Это приводит к накоплению в лизосомах холестерина и снижению их способности разлагать клеточные отходы.

По мнению ученых, такая патология играет ключевую роль в дисфункции нейронов при болезни Альцгеймера.

Ученые надеются, что их открытие способствует разработке новых методов борьбы с этим заболеванием. Они предполагают, что стимуляция корректного удаления токсичных фрагментов APP-CTF может предотвратить болезнь Альцгеймера задолго до появления симптомов.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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