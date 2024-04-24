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Шокирующие планы Илона Маска: как SpaceX обещает сделать жизнь на Марсе лучше, чем на Земле

Колонисты никогда не вернутся на Землю с Марса

1:57
Наука

Илон Маск и его космическая компания SpaceX продолжают стремительно двигаться в направлении осуществления задуманного: покорения Марса. По последним данным, SpaceX ведет работу над амбициозным проектом отправки миллиона людей на Красную планету с целью создания там постоянной колонии.

Колонисты никогда не вернутся на Землю с Марса
Фото: NASA by Neil Armstrong is licensed under public domain

Согласно информации портала iTCrumbs, будущие колонисты будут жить независимо, строя жилища, выращивая продукты питания и выполняя прочие необходимые задачи для выживания и развития.

Хотя точная дата первого пилотируемого высадочного миссии на Марсе пока неизвестна, SpaceX активно развивает свой космический корабль Starship, предназначенный для перевозки пассажиров на Красную планету. По оценкам, путь с Земли до Марса займет около 300 дней.

Марс остается наиболее привлекательной планетой для колонизации в нашей солнечной системе, несмотря на его сложные условия. Однако для успешной реализации этого проекта необходимы значительные технологические усовершенствования, включая разработку многоразовых космических кораблей и технологий дозаправки в космосе.

В настоящее время SpaceX активно тестирует свой космический корабль Starship. Несмотря на то, что пробные полеты не всегда проходят без сбоев, Маск остается оптимистом и видит в каждом неудачном опыте возможность для улучшения. Согласно планам компании, четвертый полет Starship запланирован на конец мая 2024 года, и надеются, что он пройдет успешно.

В будущем SpaceX планирует создание различных версий Starship с разной грузоподъемностью, а также освоение технологии дозаправки топливом в космосе. Однако потенциальные колонисты должны быть готовы к тому, что возврат на Землю может быть невозможным.

Маск честно предупреждает, что они останутся на Марсе, полагаясь на свои умения и ресурсы, которые смогут произвести на месте.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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