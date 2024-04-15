Учёные изобрели способ обходиться без антибиотиков при изготовлении сыра

В Челябинске разработан способ биоконсервации сыра без антибиотиков

1:08 Your browser does not support the audio element. Наука

Международная команда учёных разработала в Южно-Уральском государственном университете (ЮУрГУ, Челябинск) разработала способ изготовления сыра без антибиотиков с продлением его срока хранения до 45 суток, сообщил профессор кафедры "Технология и организация общественного питания" Института спорта, туризма и сервиса ЮУрГУ Собхи Ахмед Азаб Аль-Сухайми.

Фото: Управа района Северное Бутово города Москвы is licensed under Public domain

Исследователи из Египта, Польши, ОАЭ нашли такое сочетание лактобактерий с применением штамма MG847589 и их бактериоцинов, которое делает сыр устойчивым к грибковым и бактериальным заражениям без применения каких-либо антибиотиков, объяснил он ТАСС.

"По сути, это способ биоконсервации сыра", — заявил собеседник агентства.

"В результате был получен образец сыра, который может храниться до 45 суток в холодильнике и оставаться устойчивым к золотистому стафилококку и другим опасным бактериям", — подытожил он.

Учёные считают применение консервантов и антибиотиков для этих целей устаревшим подходом.