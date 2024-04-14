Этот график работы сведёт вас в могилу: ученые предостерегли от проблем со здоровьем

Исследование, проведенное учеными из США, выявило, что стандартная пятидневная рабочая неделя с началом работы утром является наиболее безопасным для здоровья вариантом графиком.
Плавающие и ненормированные графики работы, особенно после перехода со стандартного графика, оказывают негативное влияние на физическое и умственное здоровье.
Анализ данных более 7300 американцев, родившихся между 1957 и 1964 годами, показал, что нестабильные графики работы связаны с недостатком сна, ухудшением его качества, а также с повышенным риском развития депрессивных симптомов в возрасте 50 лет, сообщает CNN.
Профессор Вэнь-Юи Хан отмечает, что особенно опасны переходы от стандартного графика к нестабильному в возрасте от 22 до 49 лет.
Ученые подчеркивают, что доступ к здоровому сну, регулярному питанию и времени с близкими является критически важным для поддержания здоровья.
Также повысился гонорар сына шансонье.