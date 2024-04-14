Этот график работы сведёт вас в могилу: ученые предостерегли от проблем со здоровьем

CNN: ненормированный график работы является причиной проблем со здоровьем

1:03 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследование, проведенное учеными из США, выявило, что стандартная пятидневная рабочая неделя с началом работы утром является наиболее безопасным для здоровья вариантом графиком.

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Плавающие и ненормированные графики работы, особенно после перехода со стандартного графика, оказывают негативное влияние на физическое и умственное здоровье.

Анализ данных более 7300 американцев, родившихся между 1957 и 1964 годами, показал, что нестабильные графики работы связаны с недостатком сна, ухудшением его качества, а также с повышенным риском развития депрессивных симптомов в возрасте 50 лет, сообщает CNN.

Профессор Вэнь-Юи Хан отмечает, что особенно опасны переходы от стандартного графика к нестабильному в возрасте от 22 до 49 лет.

Ученые подчеркивают, что доступ к здоровому сну, регулярному питанию и времени с близкими является критически важным для поддержания здоровья.