Этот график работы сведёт вас в могилу: ученые предостерегли от проблем со здоровьем

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CNN: ненормированный график работы является причиной проблем со здоровьем

1:03
Наука

Исследование, проведенное учеными из США, выявило, что стандартная пятидневная рабочая неделя с началом работы утром является наиболее безопасным для здоровья вариантом графиком.

CNN: ненормированный график работы является причиной проблем со здоровьем
Фото: flickr.com by CIPHR Connect is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license.

Плавающие и ненормированные графики работы, особенно после перехода со стандартного графика, оказывают негативное влияние на физическое и умственное здоровье.

Анализ данных более 7300 американцев, родившихся между 1957 и 1964 годами, показал, что нестабильные графики работы связаны с недостатком сна, ухудшением его качества, а также с повышенным риском развития депрессивных симптомов в возрасте 50 лет, сообщает CNN.

Профессор Вэнь-Юи Хан отмечает, что особенно опасны переходы от стандартного графика к нестабильному в возрасте от 22 до 49 лет.

Ученые подчеркивают, что доступ к здоровому сну, регулярному питанию и времени с близкими является критически важным для поддержания здоровья.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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