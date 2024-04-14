Исследование, проведенное совместно учеными из Университета Плимута и Университета Ньюкасла, сфокусировалось на анализе образцов воды, собранных вдоль оживленных дорог Великобритании.
В ходе этого исследования было обнаружено, что наличие частиц шин в воде присутствует повсеместно, однако в окрестностях водохранилищ и водно-болотных угодий происходит значительное снижение количества этих частиц на 75% по сравнению с другими областями, сообщает Science Daily.
Эти результаты указывают на то, что водохранилища и болотные угодья играют важную роль в минимизации загрязнения микропластиком, вызванного износом шин.
Ведущий автор исследования Флоренс Паркер-Джурд подчеркивает, что хотя количество таких природных объектов в настоящее время ограничено, их значение в контексте охраны окружающей среды и уменьшения загрязнения неоспоримо.
В своих рекомендациях исследователи призывают уделять первоочередное внимание содержанию этих водохранилищ и болотных угодий, чтобы максимально усилить их фильтрующий эффект.
Кроме того, они подчеркивают необходимость разработки и внедрения долгосрочных решений, возможно, путем улучшения конструкции шин, чтобы сократить их вклад в загрязнение окружающей среды.
Также повысился гонорар сына шансонье.