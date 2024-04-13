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Сыр будет храниться до 45 суток в холодильнике: ученые разработали новый способ биоконсервации

Команда учёных из ЮУрГУ разработала способ биоконсервации белого сыра без антибиотиков

1:05
Наука

Инновационный способ биоконсервации белого сыра, разработанный международной командой ученых из Египта, Польши и ОАЭ в Южно-Уральском государственном университете (ЮУрГУ, Челябинск), представляет собой прорыв в продуктовой безопасности и сохранении качества.

Команда учёных из ЮУрГУ разработала способ биоконсервации белого сыра без антибиотиков
Фото: Openverse by wuestenigel is licensed under CC BY 2.0

Новая технология, обоснованная профессором Собхи Ахмедом Азабом Аль-Сухайми, исключает использование антибиотиков, обеспечивая продукту стойкость к грибковым и бактериальным инфекциям. В основе способа лежит оптимальное сочетание лактобактерии MG847589 и ее бактериоцинов, сообщает ТАСС.

Разработка призвана отвечать требованиям современного рынка молочных продуктов, где важным является увеличение срока годности без потери качества.

Экспериментальные исследования, включая анализ с использованием электронного микроскопа и проверку по международным стандартам текстуры, показали, что продукт может храниться до 45 суток в холодильнике, оставаясь устойчивым к опасным микроорганизмам.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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