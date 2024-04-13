Сыр будет храниться до 45 суток в холодильнике: ученые разработали новый способ биоконсервации

Инновационный способ биоконсервации белого сыра, разработанный международной командой ученых из Египта, Польши и ОАЭ в Южно-Уральском государственном университете (ЮУрГУ, Челябинск), представляет собой прорыв в продуктовой безопасности и сохранении качества.
Новая технология, обоснованная профессором Собхи Ахмедом Азабом Аль-Сухайми, исключает использование антибиотиков, обеспечивая продукту стойкость к грибковым и бактериальным инфекциям. В основе способа лежит оптимальное сочетание лактобактерии MG847589 и ее бактериоцинов, сообщает ТАСС.
Разработка призвана отвечать требованиям современного рынка молочных продуктов, где важным является увеличение срока годности без потери качества.
Экспериментальные исследования, включая анализ с использованием электронного микроскопа и проверку по международным стандартам текстуры, показали, что продукт может храниться до 45 суток в холодильнике, оставаясь устойчивым к опасным микроорганизмам.
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