Сыр будет храниться до 45 суток в холодильнике: ученые разработали новый способ биоконсервации

Команда учёных из ЮУрГУ разработала способ биоконсервации белого сыра без антибиотиков

1:05 Your browser does not support the audio element. Наука

Инновационный способ биоконсервации белого сыра, разработанный международной командой ученых из Египта, Польши и ОАЭ в Южно-Уральском государственном университете (ЮУрГУ, Челябинск), представляет собой прорыв в продуктовой безопасности и сохранении качества.

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Новая технология, обоснованная профессором Собхи Ахмедом Азабом Аль-Сухайми, исключает использование антибиотиков, обеспечивая продукту стойкость к грибковым и бактериальным инфекциям. В основе способа лежит оптимальное сочетание лактобактерии MG847589 и ее бактериоцинов, сообщает ТАСС.

Разработка призвана отвечать требованиям современного рынка молочных продуктов, где важным является увеличение срока годности без потери качества.

Экспериментальные исследования, включая анализ с использованием электронного микроскопа и проверку по международным стандартам текстуры, показали, что продукт может храниться до 45 суток в холодильнике, оставаясь устойчивым к опасным микроорганизмам.