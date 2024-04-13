Вопрос, который тянется из детства: стало известно, на какую высоту могут подниматься воздушные шарики

Названа максимальная высота, на которую могут подняться воздушные шарики

1:11 Your browser does not support the audio element. Наука

Воздушные шарики, наполненные гелием, представляют собой интересный объект изучения, привлекающий внимание многих людей. Высота, на которую они поднимаются, зависит от нескольких факторов.

Фото: Openverse by Jerry Downs is licensed under CC BY-ND 2.0

Латексные шары, изготовленные из эластичного и прочного материала, имеют способность растягиваться при подъеме вверх. Это позволяет им достигать высот до 53 км, как это было продемонстрировано рекордсменом — латексным шаром, запущенным японским космическим агентством в 2002 году.

Напротив, фольгированные шары, хотя и обладают преимуществами в прочности и дизайне, не обладают такой же эластичностью. Их способность подниматься вверх ограничена, и они обычно поднимаются лишь на несколько метров вверх. Это обусловлено их структурой, которая не позволяет им растягиваться и увеличивать объем в процессе подъема.

Кроме того, важно правильно выбрать газ для наполнения шара. Гелий, являющийся более безопасным и легким газом, предпочтителен для использования в воздушных шарах. Он обладает низкой плотностью и позволяет шару легко подниматься вверх, так как его вес в 7 раз меньше веса воздуха.