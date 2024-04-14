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Пентагон собирается провести военные учения в космосе

Космос станет площадкой для военных учений

2:33
Наука

Военное ведомство США планирует провести учения в космосе, направленные на быстрое развертывание собственной орбитальной группировки для отражения возможной угрозы со стороны иностранных космических аппаратов.

Космос станет площадкой для военных учений
Фото: unsplash.com by Jp Valery jpvalery is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Во время учений американские военные воспользуются двумя спутниками, разработанными специально для данной миссии частными аэрокосмическими компаниями. Таким образом, США намерены продемонстрировать свою готовность эффективно противодействовать агрессивным действиям в космосе и показать методы борьбы.

В последнее время некоторые крупные страны, включая США и Россию, стремятся укрепить свою позицию в космосе и подчеркнуть свою военную мощь. Хотя прямое вооруженное размещение в космосе запрещено, данные страны активно развивают боевые системы, способные воздействовать на спутники, такие как системы для блокировки GPS, лазеры и противоспутниковые ракеты. Эксперты считают, что в будущем космос может стать основным театром военных действий.

Гонка вооружений в космосе постоянно усиливает угрозы, вынуждая военных разрабатывать способы быстрого реагирования. Один из вариантов — создание военного спутникового флота для защиты космических аппаратов. Однако перед практическим применением такой концепции необходимо провести испытания на практике.

Недавно космическое ведомство США заявило о намерении провести первые военные учения в космосе под названием Victus Haze, где будет проработан реалистичный сценарий реагирования на угрозы. Для учений будут использоваться спутники, разработанные аэрокосмическими компаниями Rocket Lab и True Anomaly. Пентагон уже заключил контракт с этими компаниями на суммы 32 и 30 миллионов долларов соответственно.

В рамках учений Rocket Lab и True Anomaly выполнит задачи по запуску и развертыванию спутников, обеспечивая взаимодействие военных аппаратов на орбите. В ходе учений будет протестирована готовность этих компаний к быстрому реагированию на угрозы в космосе перед планируемым завершением проекта осенью 2025 года.

Миссия Victus Haze является частью программы Tactically Responsive Space (TacRS) и нацелена на развитие более маневренных космических систем, способных быстро реагировать на угрозы. Компания Firefly Aerospace в прошлом уже демонстрировала успешное сотрудничество с Космическими силами США в рамках программы, что подтверждает их способность оперативно реагировать на вызовы космической безопасности.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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