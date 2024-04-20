Академик оценил планы Маска колонизировать Марс

Академик Зеленый назвал низкими шансы Маска колонизировать Марс

1:12 Your browser does not support the audio element. Наука

Научный руководитель Института космических исследований РАН Лев Зеленый выразил мнение о низких вероятностях колонизации Марса американским предпринимателем Илоном Маском. В беседе с KP. RU академик подчеркнул, что недостаточно информации о планете, чтобы рассматривать даже возможность полета.

Фото: Wikipedia by European Southern Observatory / M. Kornmesser is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

"Десять лет назад мы активно обсуждали идею о Марсе как запасной планете для человечества", — отметил Зеленый. "Сегодняшние исследования Марса приносят нам много новой информации, но даже при текущем уровне знаний, отправка человека на Марс и тем более его колонизация кажутся весьма маловероятными".

Академик указал на проблему защиты экипажа от радиации во время полета, отметив, что излучения в космосе могут негативно влиять на когнитивные способности.

"Заряженные частицы, подобные кирпичам, имеют высокую энергию и могут повредить нейроны мозга", — пояснил он. "Нам еще предстоит понять, как с этим справиться".

Илон Маск выразил намерение колонизировать Марс в ходе выступления перед сотрудниками своей компании SpaceX. Он заявил о необходимости доставки миллионов тонн груза на планету и переселения туда миллиона человек.