Эксперты шокированы: в Австралии выпустили новое руководство для защиты осьминогов

Учёные предоставили руководство по спасению осьминогов от чрезмерного вылова

1:07 Your browser does not support the audio element. Наука

Учёные из Университета Южной Австралии разработали первое в мире руководство по защите осьминогов от чрезмерного вылова.

Фото: pixabay.com by CristianFerronato is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

За последние несколько десятилетий глобальная добыча осьминогов удвоилась, чтобы удовлетворить растущий спрос на пищу от населения планеты. В настоящее время ежегодно в 90 странах вылавливают около 400 тысяч особей этих головоногих моллюсков. Прогнозируется, что объёмы вылова будут продолжать расти в будущем, что угрожает стабильности популяций этих животных.

Для поддержания численности осьминогов команда разработала документ, который поможет рыбакам точно определять возраст пойманных особей.

Метод основан на подсчёте годичных колец на клювах и внутренних раковинах возле жабр осьминогов, аналогично древесным кольцам. Однако в отличие от деревьев, у моллюсков эти кольца образуются ежедневно, а не ежегодно, что делает процесс немного сложнее.

По мнению исследователей, их работа должна способствовать сохранению молодых и неполовозрелых особей, обеспечивая им возможность вырасти и размножиться.