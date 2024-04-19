Эксперты шокированы: в Австралии выпустили новое руководство для защиты осьминогов

Учёные из Университета Южной Австралии разработали первое в мире руководство по защите осьминогов от чрезмерного вылова.
За последние несколько десятилетий глобальная добыча осьминогов удвоилась, чтобы удовлетворить растущий спрос на пищу от населения планеты. В настоящее время ежегодно в 90 странах вылавливают около 400 тысяч особей этих головоногих моллюсков. Прогнозируется, что объёмы вылова будут продолжать расти в будущем, что угрожает стабильности популяций этих животных.
Для поддержания численности осьминогов команда разработала документ, который поможет рыбакам точно определять возраст пойманных особей.
Метод основан на подсчёте годичных колец на клювах и внутренних раковинах возле жабр осьминогов, аналогично древесным кольцам. Однако в отличие от деревьев, у моллюсков эти кольца образуются ежедневно, а не ежегодно, что делает процесс немного сложнее.
По мнению исследователей, их работа должна способствовать сохранению молодых и неполовозрелых особей, обеспечивая им возможность вырасти и размножиться.
Мария Шукшина поделилась постом, в котором высмеивается решение признать Ольгу Бузову лучшей телеведущей страны.