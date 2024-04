Новый ужасный враг вашего здоровья: бактерии в рту вызывают рак — как защититься

Исследователи из США обнаружили новый механизм, по которому определенные бактерии, присутствующие в ротовой полости, могут влиять на развитие колоректального рака. Эти результаты, опубликованные на портале Nature, могут изменить подходы к терапии этого вида рака.

Фото: Openverse by akeg is licensed under CC BY-SA 2.0