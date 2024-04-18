Новый ужасный враг вашего здоровья: бактерии в рту вызывают рак — как защититься

Ученые заявили, что вызывающие пародонтоз бактерии могут спровоцировать рак

Исследователи из США обнаружили новый механизм, по которому определенные бактерии, присутствующие в ротовой полости, могут влиять на развитие колоректального рака. Эти результаты, опубликованные на портале Nature, могут изменить подходы к терапии этого вида рака.

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Проводя анализ опухолей у 200 пациентов с колоректальным раком, исследователи выявили повышенный уровень определенного типа бактерий Fusobacterium nucleatum (известного как причина пародонтита) в ткани опухоли. Этот микроорганизм также был обнаружен в более высокой концентрации в образцах стула у пациентов с данным видом рака по сравнению со здоровыми контрольными группами.

Доктор Сьюзен Буллман объясняет: "Пациенты с колоректальными опухолями, содержащими Fusobacterium nucleatum, имеют более неблагоприятный прогноз и выживаемость по сравнению с пациентами, у которых этот микроорганизм отсутствует".

Исследователи также выявили, что этот микроб разделен на два различных подтипа. Подтип Fna C2 был особенно тесно связан с развитием колоректального рака.

Молекулярный анализ выявил 195 генетических различий между этими подтипами. Это открытие может открывать путь к разработке новых методов лечения, включая использование модифицированных бактерий для доставки лекарственных препаратов в опухоль.

Это исследование является важным шагом в понимании роли микроорганизмов в развитии рака и может способствовать разработке более эффективных методов скрининга и терапии колоректального рака.