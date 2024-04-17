Открытие в мире природы: какие виды животных могут выжить в новых климатических условиях

Какие животные способны пережить изменение климата

0:59 Your browser does not support the audio element. Наука

Глобальное потепление и другие изменения климата создают угрозу для множества видов животных. Однако некоторые представители фауны обладают удивительной способностью к выживанию даже в условиях серьезных экологических катастроф.

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Сотрудники Макгиллского университета сообщили о том, что определенные семейства рыб, в частности колюшки, обладают уникальной способностью к быстрой адаптации к изменяющимся климатическим условиям.

Канадские ученые пришли к этому выводу в результате исследования, в рамках которого были выявлены виды, наиболее устойчивые к изменениям. Оказалось, что именно колюшки лучше всего справляются с изменениями в окружающей среде.

Эти рыбы приспособлены к обитанию как в соленой, так и в пресной воде, и могут выживать в жидкости практически любой температуры. Они обладают определенными генетическими особенностями, которые способствуют их выживанию и размножению даже в самых неблагоприятных экологических условиях.