Весна бесповоротно пришла в Россию: грянули первые грозы

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Синоптик Леус сообщил о первой весенней грозе в Подмосковье

1:08
Наука » Экология » Природа

Первая весенняя гроза прогремела в Подмосковье 9 апреля, сообщил в телеграме ведущий специалист Центра погоды "Фобос" Михаил Леус во вторник.

Синоптик Леус сообщил о первой весенней грозе в Подмосковье
Фото: PxHere is licensed under Creative Commons CC0

По его данным, грозу отметила метеостанция Волоколамска.

"Гораздо больший грозовой улов пришёлся на Тверскую область — там грозы зафиксировали в Твери, Старице, Торжке, Торопце и Белом", — добавил синоптик.

Там же прошли сильные ливни, выпало местами до двух третей от апрельской нормы осадков.

Атмосферный фронт перемещался к востоку, и в среду утром ведущий специалист Центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец привёл свежие данные: ночью трижды отмечена гроза в Шереметьево, а север Московской области обильно увлажнили дожди — тоже кое-где до 2/3 месячной нормы.

Вспышки молний наблюдались издалека в виде отражений от облаков — зарниц. "В России ночи с зарницами называются "воробьиными", — пояснил метеоролог.

По окончании дождей Москву и Подмосковье укутал густой туман с видимостью от 300-600 метров — тоже первый в этом году.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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