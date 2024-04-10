Весна бесповоротно пришла в Россию: грянули первые грозы

Синоптик Леус сообщил о первой весенней грозе в Подмосковье

1:08 Your browser does not support the audio element. Наука Экология Природа

Первая весенняя гроза прогремела в Подмосковье 9 апреля, сообщил в телеграме ведущий специалист Центра погоды "Фобос" Михаил Леус во вторник.

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По его данным, грозу отметила метеостанция Волоколамска.

"Гораздо больший грозовой улов пришёлся на Тверскую область — там грозы зафиксировали в Твери, Старице, Торжке, Торопце и Белом", — добавил синоптик.

Там же прошли сильные ливни, выпало местами до двух третей от апрельской нормы осадков.

Атмосферный фронт перемещался к востоку, и в среду утром ведущий специалист Центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец привёл свежие данные: ночью трижды отмечена гроза в Шереметьево, а север Московской области обильно увлажнили дожди — тоже кое-где до 2/3 месячной нормы.

Вспышки молний наблюдались издалека в виде отражений от облаков — зарниц. "В России ночи с зарницами называются "воробьиными", — пояснил метеоролог.

По окончании дождей Москву и Подмосковье укутал густой туман с видимостью от 300-600 метров — тоже первый в этом году.