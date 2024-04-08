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4,2 миллиарда фунтов смыты в унитаз: эксперты раскритиковали проект "суперканализации" в Лондоне

The Guardian: лондонская "суперканализация" — нецелесообразный проект

1:56
Наука

Проект строительства "суперканализации" под Темзой стоимостью в несколько миллиардов фунтов стерлингов, который изначально поддерживал председатель руководящей группы 2005 года Крис Бинни теперь подвергается тщательному анализу.

The Guardian: лондонская "суперканализация" — нецелесообразный проект
Фото: commons.wikimedia.org by padonak39 is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Бинни, сомневаясь в целесообразности проекта, подчеркивает несоответствие сметной стоимости в 4,2 миллиарда фунтов стерлингов и реальной необходимости столь масштабного решения. Изначально проект предназначался для предотвращения перелива сточных вод в Темзу во время сильных дождей, однако последние оценки показывают, что серьезность проблемы, возможно, была переоценена.

Несмотря на заявления компании Thames Water о том, что канализация будет собирать почти 18 миллионов тонн сточных вод в год, сохраняются сомнения в необходимости проекта. Опасения Бинни подтверждает и Национальное контрольное управление (NAO), которое поставило под сомнение финансовый план и потенциальные риски для налогоплательщиков. Проект, финансируемый в основном частными инвесторами при поддержке правительства, подвергается критике за то, что он опирается на государственную компенсацию за превышение расходов, сообщает The Guardian.

Пока идет строительство, Бинни подчеркивает важность точной оценки проекта, чтобы избежать ненужных расходов. Он предполагает, что альтернативные решения могли быть упущены, и призывает более тщательно изучать имеющиеся данные, прежде чем приступать к реализации таких масштабных проектов.

В защиту проекта Министерство охраны окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства (Defra) утверждает, что модернизация канализационной системы Лондона крайне необходима, ссылаясь на пагубное влияние устаревшей инфраструктуры на окружающую среду. Однако такие критики, как Бинни, оспаривают эту позицию, выступая за более тщательную оценку как экологических проблем, так и финансовых рисков.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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