Главная археологическая сенсация: открытие черепа, подтверждающего древнее происхождение Homo sapiens

На берегу озера Туркана обнаружены останки первых людей на Земле

1:36 Your browser does not support the audio element. Наука

При проведении археологических раскопок в Кении были обнаружены останки первых людей, которые когда-то заселяли нашу планету. Речь идет не о библейских Адаме и Еве, а об исконных представителях рода Homo, которые привлекли внимание исследователей.

Фото: Wikipedia by HeritageDaily is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Эта находка была совершена на побережье озера Туркана и, согласно предположениям, ее возраст составляет около 1,86 миллионов лет.

Ученые считают, что окаменелые останки принадлежат виду Homo erectus, первому гоминиду, чья анатомия во многом напоминает современного человека.

Предполагается, что Homo erectus может быть предком Homo sapiens, обладающего разумом. Появление Homo erectus, вероятно, произошло около 2 миллионов лет назад, хотя информации о происхождении этого вида и его последующей эволюции у нас крайне недостаточно.

Известно, что во второй половине XX века, в ходе раскопок в Восточной Туркане, были обнаружены следы Homo erectus. Оценка возраста этих находок была сделана на основании обнаруженных останков черепа и составляла около 1,9 миллиона лет.

Однако возникли сомнения относительно точности определения возраста находки. Позднее исследователи, обнаружив конкретное место нахождения черепа, смогли анализировать слои почвы. Этот анализ не выявил следов более молодых пород в районе находки.

В ходе последних раскопок эксперты также обнаружили часть таза и фрагменты пальцев, предположительно принадлежащие древнему гоминиду.