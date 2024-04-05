Редчайшее природное явление — неподвижное облако в форме летающей тарелки — попало на видео

Очевидец снял редкое лентикулярное облако над Рио-де-Жанейро

1:25 Your browser does not support the audio element. Наука Экология Природа

Редчайшее природное явление — неподвижное облако в форме летающей тарелки — снял на видео водитель, проезжавший 3 апреля по мосту Рио-Нитерой. На завирусившийся в соцсетях ролик обратила внимание бразильская газета O Globo в среду.

Фото: скриншот из видео ВК "Фобос. Катаклизмы и катастрофы природы" is licensed under CC0

Своей формой облако напомнило многим Музей современного искусства в Нитерое — бетонное "НЛО" на краю обрыва, детище знаменитого архитектора Оскара Нимейера. "Так вот почему я проснулся и пошёл туда утром, а музея не было!" — шутят в комментариях.

Это так называемое лентикулярное (линзовидное) облако, объяснил Тиаго Соуза, метеоролог из Национального института метеорологии (Инмет) в Рио-де-Жанейро.

"Эти облака образуются в результате специфической циркуляции атмосферы. Когда влажный воздух вынужден подниматься над топографическим барьером, например горой, он может охладиться и конденсироваться в облака. Если атмосферные условия подходящие, этот влажный воздух может образовывать над горой стационарные волны гравитационного типа, что может привести к образованию линзовидных облаков, которые можно увидеть на видео", — сказал он.

Линзовидное облако обычно остаётся неподвижным, даже если вокруг плывут другие облака. Это довольно редкое явление, хотя не то чтобы совсем исключительное, но бывает только в горах, поэтому многие его никогда не видели.

Лентикулярное облако