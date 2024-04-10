Невероятное открытие: самый первый обитатель Земли питался только водородом

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Чем питался общий предок всего живого на Земле – выяснили немецкие учёные

1:50
Наука

Немецкие исследователи пришли к выводу, что предполагаемый прародитель всей живой материи на Земле мог питаться исключительно водородом.

Чем питался общий предок всего живого на Земле – выяснили немецкие учёные
Фото: nasa.gov by NASA is licensed under Creative Commons CC0 License

Эти выводы основаны на реконструкции метаболических процессов древнего предка всех существующих на Земле организмов, который жил примерно 4 миллиарда лет назад.

Результаты этого исследования опубликованы в журнале Frontiers in Microbiology.

По мнению учёных, жизнь на Земле возникла примерно 4 миллиарда лет назад благодаря микроскопическому организму, который является универсальным предком всех живых существ, известному как LUCA.

Предполагается, что этот организм был одноклеточным, хотя наличие ДНК на данный момент не подтверждено.

Поскольку на ранних стадиях развития жизни на Земле фотосинтеза и органических остатков не было, ученые задались вопросом, откуда могла черпать энергию эта форма жизни.

Исследователи из Университета имени Генриха Гейне в Дюссельдорфе проанализировали более 400 метаболических реакций, которые происходят у современных организмов.

Ученые считают, что эти реакции сохранились в примитивной форме с момента появления жизни, так как они наблюдаются во всех клетках.

Это также указывает на то, что все организмы произошли от одного общего предка — LUCA.

Исследование показало, что современные организмы могут синтезировать 20 аминокислот и 18 витаминов из молекул водорода, CO2 и аммония.

Учитывая важность водорода для всех процессов в природе, ученые считают, что LUCA мог существовать, получая энергию только из этого элемента, даже без солнечного света.

Эти результаты подтверждают ранние предположения учёных о том, что жизнь зародилась в океане, так как подобные условия часто встречаются у геотермальных источников.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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