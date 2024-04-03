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В МГТУ им. Баумана придумали индикатор качества замороженных продуктов — копеечный сенсор из куркумы

"Известия": изобретён сенсор годности замороженных продуктов на основе куркумы

2:02
Наука

Учёные Центра НТИ "Цифровое материаловедение: новые материалы и вещества" МГТУ имени Н. Э. Баумана разработали индикатор качества замороженных продуктов из мяса и рыбы, сообщили Известия в среду.

"Известия": изобретён сенсор годности замороженных продуктов на основе куркумы
Фото: Flickr by Formulate Health is licensed under CC BY 2.0

"Сенсор на 95% состоит из воды, а остальные 5% — это биосовместимый полимер поливинилацетат, краситель и специя куркумин, а также поваренная соль", — уточнили в пресс-службе центра.

Куркума содержит хромоген — вещество, способное менять цвет в результате химических реакций. "При порче мяса, рыбы и морепродуктов pH меняется с нейтрального на щелочной, что вызывает изменение цвета куркумина с жёлтого на красно-оранжевый. А при разморозке продукта наш сенсор становится неоднородным", — пояснили изобретатели.

Разработка дизайна сенсора в виде индикаторной метки, закреплённой на упаковке, ещё впереди, но уже ясно, что в производстве устройство выйдет фантастически дешёвым: себестоимость всех его компонентов — менее 5 рублей.

Аналоги давно выпускаются за границей, но они дороже и сделаны из токсичных искусственных ингредиентов.

"Подобные технологии уже давно используются за рубежом, — подтвердил директор журнала "Тара и упаковка" Игорь Смиренный. — Но для нас это, конечно, новинка".

Сенсор может быть востребован в пищевой промышленности, когда его доведут до ума, надеется заведующая кафедрой промышленного дизайна, технологии упаковки и экспертизы Российского биотехнологического университета Ирина Кирш.

Разработка должна быть протестирована специалистами мясоперерабатывающего производства и откалибрована в утверждённом законом порядке, уверена научный сотрудник Лаборатории биобезопасности и анализа нутримикробиома Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи Валентина Стиценко.

Сенсор может также найти применение в транспортировке, причём не только пищевых продуктов, но и требующих определённых температурных условий вакцин и медикаментов.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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