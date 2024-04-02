Россия еще на шаг стала ближе к технологическому суверенитету: ученые разработали суперпрочный материал для строительства ракет

Специалисты СПбПУ разработали прочный материал для 3D-печати

2:09 Your browser does not support the audio element. Наука

Передовая инженерная школа "Цифровой инжиниринг" Санкт-Петербургского политехнического университета (СПбПУ) выдвинула новую технологию, предназначенную для производства филаментов, используемых в 3D-печати, из непрерывного углеродного волокна с использованием термопластов.

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Кандидат технических наук, глава лаборатории "Полимерные композиционные материалы" ПИШ СПбПУ Илья Кобыхно отметил, что эта инновация является первой в России и будет внедрена в промышленное производство, начиная с ракетно-космической и авиационной отраслей.

Научная команда вела разработку этой технологии более 10 лет, сосредотачиваясь на пропитке углеродных волокон термопластичными полимерами, особенно группы полиарилэфиркетонов. Результаты этой работы будут внедрены в промышленное производство, что, по словам Кобыхно, приблизит страну к достижению технологического суверенитета.

Преимущества углеродного волокна, такие как высокая прочность, жесткость и легкий вес, в сочетании с его устойчивостью к высоким температурам и химическим воздействиям, делают его идеальным материалом для 3D-печати. Филаменты, произведенные из углеродного волокна, могут использоваться в специализированных принтерах, работающих по технологии послойного наплавления (FDM и FFF), сообщает ТАСС.

Специалисты не только разработали технологию, но и создали лабораторную установку для производства филаментов из углеродного волокна на базе термопластов с производительностью 500 м филамента в час. Эта установка будет интегрирована в опытно-промышленную линию, запланированную к введению в эксплуатацию на производственной площадке Композитного дивизиона Росатома к лету 2024 года.

Помимо этого, специалисты СПбПУ уже занялись разработкой технологии и установки для производства филаментов с более высокой производительностью — до 12 000 м/час. Этот шаг позволит увеличить объем производства и удовлетворить потребности не только отечественного, но и международного рынков в инновационных материалах для 3D-печати.