Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Тейлор Свифт вошла в клуб миллиардеров
Ботокс против потоотделения подмышек: всё, что нужно знать
Сырники без яиц на сковороде: получаются пышными и не разваливаются
Роман Павлюченко рассказал, что был готов провести все время в "Спартаке" вместо перехода в лондонский клуб
Невозвратные тарифы в отелях станут на 30% чем обычные
Reuters: правительство США может снять запрет с экспорта СПГ ради помощи Украине
КПГ: Греция собирается передать Украине снаряды с белым фосфором
Hill: сенат США склоняется к поддержке нового плана помощи Киеву
Первый договор страхования и ОСАГО
Россия еще на шаг стала ближе к технологическому суверенитету: ученые разработали суперпрочный материал для строительства ракет

Специалисты СПбПУ разработали прочный материал для 3D-печати

2:09
Наука

Передовая инженерная школа "Цифровой инжиниринг" Санкт-Петербургского политехнического университета (СПбПУ) выдвинула новую технологию, предназначенную для производства филаментов, используемых в 3D-печати, из непрерывного углеродного волокна с использованием термопластов.

Специалисты СПбПУ разработали прочный материал для 3D-печати
Фото: deezmaker.com by Deezmaker is licensed under Public Domain

Кандидат технических наук, глава лаборатории "Полимерные композиционные материалы" ПИШ СПбПУ Илья Кобыхно отметил, что эта инновация является первой в России и будет внедрена в промышленное производство, начиная с ракетно-космической и авиационной отраслей.

Научная команда вела разработку этой технологии более 10 лет, сосредотачиваясь на пропитке углеродных волокон термопластичными полимерами, особенно группы полиарилэфиркетонов. Результаты этой работы будут внедрены в промышленное производство, что, по словам Кобыхно, приблизит страну к достижению технологического суверенитета.

Преимущества углеродного волокна, такие как высокая прочность, жесткость и легкий вес, в сочетании с его устойчивостью к высоким температурам и химическим воздействиям, делают его идеальным материалом для 3D-печати. Филаменты, произведенные из углеродного волокна, могут использоваться в специализированных принтерах, работающих по технологии послойного наплавления (FDM и FFF), сообщает ТАСС.

Специалисты не только разработали технологию, но и создали лабораторную установку для производства филаментов из углеродного волокна на базе термопластов с производительностью 500 м филамента в час. Эта установка будет интегрирована в опытно-промышленную линию, запланированную к введению в эксплуатацию на производственной площадке Композитного дивизиона Росатома к лету 2024 года.

Помимо этого, специалисты СПбПУ уже занялись разработкой технологии и установки для производства филаментов с более высокой производительностью — до 12 000 м/час. Этот шаг позволит увеличить объем производства и удовлетворить потребности не только отечественного, но и международного рынков в инновационных материалах для 3D-печати.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Популярное
Не воняют псиной и не лают: названы породы собак для самых придирчивых хозяев

У каждой собаки присутствует свой уникальный аромат, который выполняет различные функции, такие как отпугивание хищников и привлечение партнеров.

Кинологи назвали породы собак для самых требовательных хозяев
Ручную кладь в самолётах хотят сделать платной
Новые правила авиаперевозок: почему пассажиры теперь могут быть обязаны платить за ручную кладь
Уникальное явление: гигантские медузы захватывают берега Антальи
Блогер Мелстрой отказался платить миллиард рублей за размещённый на Луне его никнейм
После атак БПЛА по Татарстану "санитарная зона" с Украиной может увеличиться до Львова Любовь Степушова Варшава и армия Польши усиленно готовятся к разделу Украины Дмитрий Плотников Дарья Асламова: Индия глазами спецкора Pravda.Ru Дарья Асламова
"Эффективнее гиперзвука": названа самая результативная ракета российской армии
Секрет совершенной кожи: правила использования сахарного скраба
Сокращаем продолжительность жизни кошки: 3 вещи из рациона питомца
Сокращаем продолжительность жизни кошки: 3 вещи из рациона питомца
Последние материалы
КПГ: Греция собирается передать Украине снаряды с белым фосфором
Специалисты СПбПУ разработали прочный материал для 3D-печати
Hill: сенат США склоняется к поддержке нового плана помощи Киеву
Первый договор страхования и ОСАГО
Al Jazeera: Порошенко планирует принять участие в следующих выборах на Украине
Онколог Назлиев: отличить меланому от родинки можно по её внешнему виду
Недопуск газовщиков в квартиру будет караться повышенными в пять раз штрафами
Почему важно обрезать деревья?
Классическая картошка в духовке: ничего лишнего, в качестве приправы — только масло, соль и перец
Акции Xiaomi выросли на 16% после запуска электромобиля SU7
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников