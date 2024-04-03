Онколог рассказал, как стресс влияет на развитие рака

Врач-онколог, кандидат медицинских наук Евгений Черемушкин поделился с NEWS.ru своим мнением о влиянии стресса на развитие рака.
Специалист отметил, что стресс может стать толчком к появлению различных заболеваний, включая рак.
"Продолжительный или хронический стресс способен ослабить иммунитет. Следует помнить, что именно иммунная система является нашим главным защитным барьером от возникновения клеток с потенциальным раковым ростом. Следовательно, считается, что стресс влияет на развитие рака, однако это происходит не напрямую, а косвенно", — пояснил врач.
Он также отметил следующие симптомы рака: резкое снижение веса, быстрая утомляемость и слабость даже при незначительной физической активности.
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