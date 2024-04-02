Стало известно, как не переедать во время обеда. Это объяснила диетолог Сара Шенкер

Британский диетолог и специалист по питанию Сара Шенкер поделилась с изданием Daily Mail своим мнением о том, что сокращение калорий не является наилучшим способом предотвращения переедания во время обеда. Она предложила сконцентрироваться на употреблении продуктов, богатых белком и клетчаткой.
По мнению эксперта, для обеда предпочтительно выбирать блюда из натуральных продуктов с минимальной обработкой. К таким продуктам относятся свежие салаты, бутерброды на цельнозерновом хлебе, фрукты, яйца, бобовые, орехи и мясо. Она отметила, что не следует стремиться к уменьшению порций или калорийности блюд.
Специалист подчеркнула, что простая еда, в отличие от ультраобработанных продуктов, таких как фастфуд, чипсы, сладости и готовая еда, содержит меньше искусственных добавок, соли, сахара и насыщенных жиров, которые могут быть вредны для здоровья. Минимально обработанные продукты также богаты белком и клетчаткой, что помогает удерживать чувство сытости.
Клетчатка, являющаяся неперевариваемыми пищевыми волокнами, помогает увеличить объём пищи в желудке, а белок способствует более медленному уровню сахара в крови, что помогает контролировать аппетит.
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