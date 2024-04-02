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Стало известно, как не переедать во время обеда. Это объяснила диетолог Сара Шенкер

Daily Mail: богатая белком и клетчаткой пища на обед продлевает чувство сытости

1:16
Наука

Британский диетолог и специалист по питанию Сара Шенкер поделилась с изданием Daily Mail своим мнением о том, что сокращение калорий не является наилучшим способом предотвращения переедания во время обеда. Она предложила сконцентрироваться на употреблении продуктов, богатых белком и клетчаткой.

Daily Mail: богатая белком и клетчаткой пища на обед продлевает чувство сытости
Фото: unsplash.com by Brooke Lark is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

По мнению эксперта, для обеда предпочтительно выбирать блюда из натуральных продуктов с минимальной обработкой. К таким продуктам относятся свежие салаты, бутерброды на цельнозерновом хлебе, фрукты, яйца, бобовые, орехи и мясо. Она отметила, что не следует стремиться к уменьшению порций или калорийности блюд.

Специалист подчеркнула, что простая еда, в отличие от ультраобработанных продуктов, таких как фастфуд, чипсы, сладости и готовая еда, содержит меньше искусственных добавок, соли, сахара и насыщенных жиров, которые могут быть вредны для здоровья. Минимально обработанные продукты также богаты белком и клетчаткой, что помогает удерживать чувство сытости.

Клетчатка, являющаяся неперевариваемыми пищевыми волокнами, помогает увеличить объём пищи в желудке, а белок способствует более медленному уровню сахара в крови, что помогает контролировать аппетит.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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