Чернокнижник, который помогал Елизавете I: ученые обнаружили природу его магического зеркала

RCP: английский ученый Джон Ди использовал реликвию ацтеков для предсказаний

1:13 Your browser does not support the audio element. Наука

Известный ученый XVI века и советник королевы Елизаветы I Джон Ди был не только математиком, географом и философом, но также занимался мистикой и предсказаниями.

Фото: Wellcome Images is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Для своих предсказаний Джон Ди использовал различные предметы, включая хрустальные шары, кристаллы и стекла из редких минералов. Но наибольшее внимание привлекало его черное зеркало, которое, как считалось, помогало ему связываться с потусторонним миром и видеть будущее, сообщает Royal College of Physicians (RCP).

Современные исследования позволили установить, что черное зеркало Ди было изготовлено из мексиканского обсидиана, материала, который ацтеки использовали для ритуалов, обращения к богам и предсказаний. Это открытие подтверждает, что Ди мог унаследовать свое искусство видеть будущее от ацтеков.

Знатоки его времени часто приписывали Ди сверхъестественные способности, называя его магом, провидцем и заклинателем душ и стихий. Даже английские монархи, включая Марию Тюдор и Елизавету I, обращались к нему за советом и предсказаниями, что подчеркивает влияние его работы на политические решения того времени.