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За 40 лет песни сильно изменились: ученые назвали основные различия между музыкой прошлого и современными произведениями

Scientific Reports: со временем тексты песен стали более простыми и агрессивными

1:14
Наука

В исследовании, опубликованном в Scientific Reports, ученые проанализировали эволюцию текстов песен с 1980-х по 2020 годы. Обнаружено, что за это время тексты стали более простыми и повторяющимися.

Scientific Reports: со временем тексты песен стали более простыми и агрессивными
Фото: Wikipedia by Yvette de Wit is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Исследователи изучили лексическую сложность 12 000 песен различных жанров, включая рок, поп, рэп, кантри и R&B. Результаты показали, что тексты песен стали менее разнообразными и бедными по словарному запасу, а также более склонными к повторению.

Этот тренд объясняется предпочтением более повторяемой музыки на рынке, где простые и легко запоминающиеся мелодии и тексты часто имеют больший коммерческий успех. Однако, несмотря на это, исследование также выявило, что люди чаще обращаются к текстам старых рок-песен, нежели к новым, что может указывать на предпочтение более "некоммерческих" стилей музыки.

Интересный аспект исследования заключается в том, что тексты песен стали более гневными во всех жанрах, особенно в рэпе. Это может быть следствием социокультурных изменений или стремления артистов к выражению социальных или политических взглядов через музыку.

 
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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