Подмосковье оккупировали снежные блохи. Узнали, опасны ли они для человека

Снежные блохи вылезли из сугробов к изумлению, а порой и испугу жителей Подмосковья, сообщила пресс-служба Министерства экологии и природопользования Московской области во вторник.

Фото: Flickr by Per Verdon is licensed under CC BY 2.0