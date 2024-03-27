Подмосковье оккупировали снежные блохи. Узнали, опасны ли они для человека

Снежные блохи вылезли из сугробов к изумлению, а порой и испугу жителей Подмосковья, сообщила пресс-служба Министерства экологии и природопользования Московской области во вторник.
На самом деле это не блохи, объяснил глава ведомства Тихон Фирсов.
"Глетчерная блоха — членистоногое из класса ногохвосток (коллембол). Весной, когда температура на улице повышается, но не доходит до отметки 12 градусов, эти крошечные создания образуют большие скопления на снегу", — рассказал он.
Эти создания очень мелкие — до 2 миллиметров, но собираются в большие рои по несколько тысяч особей, заметные на снегу невооружённым глазом.
Своё название снежные блохи получили за умение перемещаться прыжками. Больше их с отвратительными кровососущими ничего не связывает. Питаются ногохвостки растительными остатками и крионитом.
"Жителям нашего региона не стоит переживать на этот счет, ведь появление ногохвосток никак не указывает на экологические проблемы территории, да и сами они никому навредить не могут", — подчеркнул Фирсов.
Глетчерные блохи терпеть не могут жару, поэтому, когда снег сойдёт, попрячутся в почву.
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