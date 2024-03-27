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Учёные назвали причину массовой "ходячей депрессии" современных детей

The Guardian: поколение Z недовольно жизнью гораздо больше своих родителей из-за соцсетей

1:27
Наука

Исследования показывают, что поколение Z, родившееся с конца 1990-х до начала 2010-х годов, испытывает значительное несчастье, превышающее уровень неудовлетворенности собственной жизнью предыдущих поколений.

The Guardian: поколение Z недовольно жизнью гораздо больше своих родителей из-за соцсетей
Фото: pixabay.com by Luisella Planeta is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Этот тренд отмечен как в России, так и за ее пределами. Сравнивая "детей 90-х" с их родителями, эксперты обнаружили, что молодые россияне и "поколение Z" часто описываются как "ходячая депрессия" в контрасте со своими бодрыми и жизнерадостными старшими родственниками. Различные факторы могут способствовать этому несчастью, включая воздействие социальных сетей.

Генеральный хирург США Вивек Мёрти предполагает, что современная молодежь страдает от эквивалента кризиса среднего возраста и выражает опасения относительно безопасности использования соцсетей. Он призывает к законодательным мерам, таким как ограничение времени, проводимого в социальных сетях, и уменьшение возможности "лайкать" и бесконечно прокручивать ленту новостей, чтобы снизить зависимость молодежи от одобрения в социальных сетях, сообщает The Guardian.

Дополнительные исследования также подтверждают ухудшение психического здоровья у людей, родившихся в 1990-е годы, по сравнению с предыдущими поколениями. Социальные сети играют важную роль в этом процессе, создавая иллюзию идеальной жизни и успешности, которая может вызывать неудовлетворенность и тревогу у молодежи.

Как СОЦСЕТИ нас УНИЧТОЖАЮТ? — Научпок
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Ольга Алексеева
Ольга Алексеева — журналист, филолог, выпускающий редактор Правды.Ру
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