Названа неочевидная причина сильного чувства голода

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Daily Mail: недосып может усилить чувство голода

1:25
Наука

Британская специалистка по питанию, Аманда Гамильтон, поделилась с Daily Mail своим мнением о том, что отсрочка сна и недостаток ночного отдыха могут стать причиной увеличения аппетита и чувства дневной усталости. Она отметила, что попытки получить энергию из пищи вечером часто могут вызывать затруднения со засыпанием и усугублять утомление.

Daily Mail: недосып может усилить чувство голода
Фото: Wikipedia by Dr Jean Fortunet is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Гамильтон подчеркнула, что недостаточное количество сна часто приводит к потере контроля над аппетитом, так как организм стремится восполнить энергию за счет жирной, сладкой и калорийной пищи.

Она пояснила, что нарушение сна или его недостаток приводят к увеличению выработки гормона грелина, который стимулирует чувство голода, в то время как уровень лептина, гормона, отвечающего за ощущение сытости, снижается.

По вечерам многим людям становится сложнее контролировать свое питание, а некоторые вынуждены ужинать поздно из-за нестандартного рабочего графика.

Гамильтон также отметила, что желание получить дополнительную энергию из пищи перед сном может привести к трудностям с засыпанием и ночным пробуждениям, что в конечном итоге может привести к утренней усталости.

Эксперты в области питания не рекомендуют употреблять слишком много сладкой пищи вечером, так как резкое увеличение уровня глюкозы в крови после употребления шоколада или мороженого может нарушить сон из-за выброса определенных гормонов.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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