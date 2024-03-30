Названа неочевидная причина сильного чувства голода

Daily Mail: недосып может усилить чувство голода

1:25 Your browser does not support the audio element. Наука

Британская специалистка по питанию, Аманда Гамильтон, поделилась с Daily Mail своим мнением о том, что отсрочка сна и недостаток ночного отдыха могут стать причиной увеличения аппетита и чувства дневной усталости. Она отметила, что попытки получить энергию из пищи вечером часто могут вызывать затруднения со засыпанием и усугублять утомление.

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Гамильтон подчеркнула, что недостаточное количество сна часто приводит к потере контроля над аппетитом, так как организм стремится восполнить энергию за счет жирной, сладкой и калорийной пищи.

Она пояснила, что нарушение сна или его недостаток приводят к увеличению выработки гормона грелина, который стимулирует чувство голода, в то время как уровень лептина, гормона, отвечающего за ощущение сытости, снижается.

По вечерам многим людям становится сложнее контролировать свое питание, а некоторые вынуждены ужинать поздно из-за нестандартного рабочего графика.

Гамильтон также отметила, что желание получить дополнительную энергию из пищи перед сном может привести к трудностям с засыпанием и ночным пробуждениям, что в конечном итоге может привести к утренней усталости.

Эксперты в области питания не рекомендуют употреблять слишком много сладкой пищи вечером, так как резкое увеличение уровня глюкозы в крови после употребления шоколада или мороженого может нарушить сон из-за выброса определенных гормонов.