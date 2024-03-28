Страшная правда о вашем сне: американские эксперты раскрывают результаты 13-летнего исследования

The Sun: ученые из США выявили четыре типа сна

1:30 Your browser does not support the audio element. Наука

В ходе обширного исследования, проведенного американскими экспертами, были выявлены четыре основных типа сна у людей. Информация об этом была представлена изданием The Sun.

Фото: annakosali.com by Anna Kosali is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Это исследование, охватившее период 13 лет и включившее в себя 3683 участника, дало возможность выделить четыре основные категории: глубоко спящие, любители коротких дремот, страдающие бессонницей и те, кто привык засыпать только по выходным.

Главными исследователями стали специалисты из кафедры развития человека и семейных исследований Университета Пенсильвании. Они также исследовали взаимосвязь между образцами сна и различными заболеваниями. Результаты указали на повышенный риск развития хронических заболеваний, связанных с бессонницей и другими серьезными нарушениями сна.

Эксперимент также выявил несколько закономерностей. Например, пожилые люди чаще всего склонны к коротким дремотам днем. Бессонницей чаще страдают люди с низким уровнем образования и безработные. Однако, основной проблемой оказалось то, что за 10 лет участникам исследования так и не удалось изменить свои образцы сна.

Хотя существуют методы поддержания гигиены сна, они могут существенно помочь в решении проблем. Например, отказ от кофеина вечером, избегание использования мобильных телефонов в постели и регулярные занятия спортом могут оказаться весьма полезными для улучшения качества сна.