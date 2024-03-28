Названы препараты, повышающие риск развития деменции

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A&D: лекарства для снижения выработки кислоты в желудке могут вызывать деменцию

1:34
Наука

Исследователи из Университетской больницы в Копенгагене, Дания, обнаружили, что использование препаратов, направленных на лечение заболеваний желудочно-кишечного тракта, известных как ингибиторы протонной помпы (ИПП), может увеличить вероятность развития деменции. Результаты этого исследования были опубликованы в журнале Alzheimer's & Dementia (A&D).

A&D: лекарства для снижения выработки кислоты в желудке могут вызывать деменцию
Фото: Picture alliance / photothek by Florian Gaertner

Ингибиторы протонной помпы (ИПП) — это группа лекарств, которые снижают выработку желудочной кислоты. Для оценки долгосрочных последствий их использования ученые провели исследование с участием 983 785 человек в возрасте от 60 до 75 лет, которые не имели деменции и не принимали препараты для улучшения когнитивных функций.

После сбора информации о здоровье участников начался 18-летний период наблюдения.

За время наблюдения у 99 384 участников была обнаружена деменция. Среди тех, кто столкнулся с этим заболеванием, около 21,2% принимали по меньшей мере два препарата ИПП, в то время как в группе здоровых участников это составило 18,9%. Ученые отметили, что вероятность серьезных когнитивных нарушений была наиболее высокой у тех участников, которые использовали ингибиторы протонной помпы более 15 лет.

Кроме того, участники в возрасте от 60 до 69 лет, регулярно употреблявшие ИПП, чаще сталкивались с развитием деменции.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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