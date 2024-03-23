Число биоразлагаемых полимерных частиц сократилось на 97 %: американские ученые разработали биоразлагаемый пластик на основе водорослей

New Atlas: ученые создали биоразлагаемый пластик на основе водорослей

0:53 Your browser does not support the audio element. Наука

Коллектив экспертов из Калифорнийского университета и компании Algenesis представил значительный прогресс в создании биоразлагаемых материалов, разработав пластик на основе водорослей.

Фото: Openverse by Vyatsu is licensed under CC BY-SA 4.0

В свете проблемы загрязнения пластиком, который разлагается в микроскопические частицы, угрожая окружающей среде и здоровью человека, этот новый материал, названный TPU-FC1, обладает уникальными свойствами. Он способен полностью разлагаться с помощью микроорганизмов, что подтверждается экспериментами: через 200 дней число биоразлагаемых полимерных частиц сократилось на 97 %, сообщает New Atlas.

Эта инновация уже нашла применение в создании первой в мире биоразлагаемой обуви. Ученые отмечают, что использование пластика на основе водорослей как источника углерода делает его особенно экологически чистым.