Согласно новым исследованиям, коллапс главного региона планеты начнется на 10 лет раньше предполагаемого срока

Ученые-климатологи сделали заявление, что переход к безледной Арктике наступит на 10 лет раньше

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Климатологи сообщили о более раннем прогнозе по полному таянию льда в Северном Ледовитом океане. Их новые исследования указывают на то, что этот процесс произойдет быстрее, чем предполагалось. Последствия этого для планеты обсуждаются в информационном материале, опубликованном в РИА Новости.

Фото: unsplash.com by Anders Jildén is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

В научном сообществе идут оживленные дискуссии о будущем Арктического региона и темпах таяния морского льда. Несколько лет назад британский ученый Питер Уэдэмс выразил радикальное мнение, предсказав, что в ближайшие пару лет летом Арктика полностью освободится ото льда, позволяя судам беспрепятственно пересекать Северный полюс. Однако его прогнозы не оправдались, и коллеги обвинили его в чрезмерном алармизме, поскольку модели того времени указывали на середину столетия как наиболее вероятный срок наступления первых безледных дней в Арктике.

Тем не менее, в последние годы ученые склонны корректировать сроки в сторону более раннего периода. Недавно исследователи из Южной Кореи и Канады заявили, что переход от "белой" к "синей" Арктике, часто называемый в литературе "безледным Северным Ледовитым океаном", может произойти уже к 2030 году. Однако, по словам академика Владимира Семенова из Института физики атмосферы имени А. М. Обухова РАН и Института географии РАН, этот термин носит скорее журналистский характер и привлекает внимание, но не отражает реальной ситуации. Ученый поясняет, что Арктика не будет полностью свободна от морского льда круглый год, если только глобальная температура не повысится на десять градусов и более, что маловероятно в обозримом будущем.

На самом деле речь идет о том, что площадь морского льда в океане сократится до минимума — менее одного миллиона квадратных километров. По мнению исследователя, летом морские льды могут временно таять на месяц-два в центральной части Северного полюса. Самые мощные многолетние льды, толщиной более шести метров, сохраняются у Канадского Арктического архипелага, не тая даже в самый теплый месяц — сентябрь. Однако академик Семенов считает, что со временем лед может исчезнуть и там.

Согласно новым научным исследованиям, опубликованным в авторитетном журнале Nature Reviews Earth & Environment, Арктический регион может освободиться ото льда значительно раньше, чем предполагалось ранее. Ученые провели тщательный анализ всех климатических моделей, которые легли в основу Шестого оценочного доклада Межправительственной группы экспертов по изменению климата, выпущенного в 2021 году.

Моделирование подобных процессов представляет собой сложную задачу, требующую учета множества факторов, таких как влияние атмосферных и океанических течений, перенос тепла между этими системами, а также внешних воздействий. Именно поэтому прогнозы демонстрируют значительный разброс. Тем не менее, исследователи пришли к выводу, что впервые в истории Арктика может полностью освободиться ото льда уже к концу текущего десятилетия, то есть к 2030 году.

Кроме того, авторы исследования утверждают, что если антропогенное воздействие на атмосферу сохранится на высоком уровне, то регулярные безледные периоды в Арктическом регионе могут установиться в промежутке между 2035 и 2067 годами.

Академик Владимир Семенов выражает скептицизм относительно прогнозов о полном исчезновении морского льда в Арктике в ближайшие десятилетия. По его мнению, учитывая нынешние условия, такой сценарий маловероятен. В среднем за год площадь льда составляет около трех миллионов квадратных километров, и его быстрое таяние представляется невозможным, особенно при отсутствии каких-либо предпосылок к этому. Семенов отмечает, что даже рекордный минимум морского льда в сентябре 2012 года до сих пор не был превзойден.

Тем не менее, дискуссии о таянии Арктики имеют под собой основания, поскольку этот регион нагревается быстрее, чем другие части планеты. Это явление, известное как арктическое усиление, пока не получило полного научного объяснения относительно своих причин и механизмов. За последние четыре десятилетия площадь ледового покрова сократилась с семи до четырех миллионов квадратных километров, что сопоставимо с территорией Индии. Академик Семенов подчеркивает, что с 2005 года морской лед исчезает вдвое быстрее по сравнению с концом XX века.

Переход от вечнозамерзшей Арктики к периодам безледности знаменует собой новый климатический этап, последний раз наблюдавшийся 80 миллионов лет назад. Это окажет значительное влияние на экологию планеты. Отсутствие ледяного покрова на большей части Северного Ледовитого океана снизит альбедо (способность поверхности отражать солнечные лучи) и изменит радиационный баланс, что, в свою очередь, усилит парниковый эффект. Наиболее сильно пострадает сама Арктика: откроется путь для береговой эрозии, разрушения населенных пунктов, угрозы для животных, чей жизненный цикл зависит от морского льда. Потепление арктических вод может привести к размножению водорослей и планктона, что привлечет рыб из более южных широт. Хотя отсутствие льда принесет экономические выгоды для региона, экологические последствия будут негативными.