Американский стартап Radia строит самой большой в мире грузовой самолёт

В США строят самый большой в мире грузовой самолёт

1:32 Your browser does not support the audio element. Наука

Под руководством Марка Лундстрома, учёного-ракетчика из Массачусетского технологического института, американский стартап Radia создал инновационный транспортный самолет WindRunner, который обещает изменить подход к перевозке огромных лопастей для наземных ветрогенераторов.

Фото: flickr.com by Bill Abbott is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

За семь лет разработки, проведённых под покровом секретности, команда инженеров Radia провела успешные испытания, что позволило Лундстрому представить своё творение миру.

Характеристики WindRunner впечатляют: его длина составляет 108,5 метра, высота — 24 метра, а размах крыла — 79,5 метра. Способность перевозить груз до 80 тонн делает его незаменимым инструментом для транспортировки огромных лопастей длиной от 45 до 91 метра и массой до 35 тонн.

Не менее впечатляющей является и скорость WindRunner, достигающая М=0,6 (число Маха). Однако для такого гиганта потребуется внушительная взлётно-посадочная полоса, превышающая два километра.

По сравнению, WindRunner превосходит в длине как поле стадиона Уэмбли в Англии (105 метров), так и самый длинный пассажирский самолет в мире, Boeing 747-8.

Команда Radia планирует начать коммерческое производство WindRunner к концу 2027 года, открывая новую эру в транспортировке крупногабаритных грузов по воздуху.