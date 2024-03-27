Американский стартап Radia строит самой большой в мире грузовой самолёт

Под руководством Марка Лундстрома, учёного-ракетчика из Массачусетского технологического института, американский стартап Radia создал инновационный транспортный самолет WindRunner, который обещает изменить подход к перевозке огромных лопастей для наземных ветрогенераторов.
За семь лет разработки, проведённых под покровом секретности, команда инженеров Radia провела успешные испытания, что позволило Лундстрому представить своё творение миру.
Характеристики WindRunner впечатляют: его длина составляет 108,5 метра, высота — 24 метра, а размах крыла — 79,5 метра. Способность перевозить груз до 80 тонн делает его незаменимым инструментом для транспортировки огромных лопастей длиной от 45 до 91 метра и массой до 35 тонн.
Не менее впечатляющей является и скорость WindRunner, достигающая М=0,6 (число Маха). Однако для такого гиганта потребуется внушительная взлётно-посадочная полоса, превышающая два километра.
По сравнению, WindRunner превосходит в длине как поле стадиона Уэмбли в Англии (105 метров), так и самый длинный пассажирский самолет в мире, Boeing 747-8.
Команда Radia планирует начать коммерческое производство WindRunner к концу 2027 года, открывая новую эру в транспортировке крупногабаритных грузов по воздуху.
ФСБ обнаружила 4 млн иностранной валюты и шесть премиальных авто у обвиняемого в рейдерстве директора минэкономразвития.