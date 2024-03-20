"Дорогой девайс станет кирпичом": Эксперты в России сомневаются в возможности Apple и Google отключить свои смартфоны, но кое-что они сделать могут

Эксперт Дудоров: Apple и Google вряд ли отключат свои смартфоны в России, но могут ограничить некоторые функции

1:54 Your browser does not support the audio element. Наука Технологии

Компании Apple и Google (последняя является создателем операционной системы Android) вряд ли отключат свои смартфоны в России, но могут ограничить ряд функций. Об этом Pravda.Ru заявил исполнительный директор НПО "Андроидная техника" Евгений Дудоров.

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"Технически можно сделать всё что угодно, но, скорее, здесь будет больше вопрос связан не с тем, что взяли, всё отключили, а, скорее, вопрос будет связан с тем, что взяли, отключили, допустим, возможность обновления, возможность получения какого-то дополнительного контента и так далее. То есть он станет из такого дорогого устройства просто таким девайсом, который по сути будет кирпичом", — рассказал он.

В качестве примера Дудоров привёл немецкие автомобили, которые выпускаются с определёнными настройками.

"То есть ты покупаешь автомобиль, что за цену в единицу, что за цену в полторы единицы, примерно один и тот же автомобиль, только в одном прошивки сразу у тебя установлены и запущены, у тебя есть возможности, собственно говоря, настроек, лифта, салон обогрет, еще какие-то модули, а в другом просто эта прошивка не активирована. И сейчас, когда пошла вся ситуация, соответственно, с санкциями, эта компания просто взяла и заблокировала возможности прошивки систем, возможности обновлений систем. И те автомобили, которые, условно, покупались за полторы единицы, сейчас по факту как за единицу", — добавил эксперт.

Дудоров также отметил возможность приобрести кнопочный телефон.

Ранее Руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко допустил сценарий отключения корпорациями Google и Apple всех своих смартфонов в России. По словам Кузьменко, при таком раскладе гаджеты станут бесполезными, однако на такое компании вряд ли пойдут, поскольку им не выгодно — будут многомиллионные иски в их сторону, плюс сильно пострадает репутация.