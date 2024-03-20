Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Шоумен Тимур Родригез появился на публике в компании актрисы Екатерины Кабак
Госдума обратиться к ООН в связи с 25-ой годовщиной бомбардировок Югославии
Риелторы зафиксировали начавшееся падение цен на аренду квартир
Адвокат Завалько рассказал, сколько получит Лерчек после развода
Посетители заведения, где Никита Кологривый устроил дебош, делятся отзывами
Как ухаживать за кожей во время аллергии: объясняет специалист
Трюфели "Рафаэлло": простой рецепт изысканного десерта
Юрист Каляпин: Apple и Google нарушат пользовательское соглашение, если отключат свои смартфоны в России
Число, которое принесет удачу в 2024 году - рассказывает эксперт по китайской астрологии
"Дорогой девайс станет кирпичом": Эксперты в России сомневаются в возможности Apple и Google отключить свои смартфоны, но кое-что они сделать могут

Эксперт Дудоров: Apple и Google вряд ли отключат свои смартфоны в России, но могут ограничить некоторые функции

1:54
Наука » Технологии

Компании Apple и Google (последняя является создателем операционной системы Android) вряд ли отключат свои смартфоны в России, но могут ограничить ряд функций. Об этом Pravda.Ru заявил исполнительный директор НПО "Андроидная техника" Евгений Дудоров.

Эксперт Дудоров: Apple и Google вряд ли отключат свои смартфоны в России, но могут ограничить некоторые функции
Фото: pixabay.com by mammela-686310 is licensed under Creative Commons Zero

"Технически можно сделать всё что угодно, но, скорее, здесь будет больше вопрос связан не с тем, что взяли, всё отключили, а, скорее, вопрос будет связан с тем, что взяли, отключили, допустим, возможность обновления, возможность получения какого-то дополнительного контента и так далее. То есть он станет из такого дорогого устройства просто таким девайсом, который по сути будет кирпичом", — рассказал он.

В качестве примера Дудоров привёл немецкие автомобили, которые выпускаются с определёнными настройками.

"То есть ты покупаешь автомобиль, что за цену в единицу, что за цену в полторы единицы, примерно один и тот же автомобиль, только в одном прошивки сразу у тебя установлены и запущены, у тебя есть возможности, собственно говоря, настроек, лифта, салон обогрет, еще какие-то модули, а в другом просто эта прошивка не активирована. И сейчас, когда пошла вся ситуация, соответственно, с санкциями, эта компания просто взяла и заблокировала возможности прошивки систем, возможности обновлений систем. И те автомобили, которые, условно, покупались за полторы единицы, сейчас по факту как за единицу", — добавил эксперт.

Дудоров также отметил возможность приобрести кнопочный телефон.

Ранее Руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко допустил сценарий отключения корпорациями Google и Apple всех своих смартфонов в России. По словам Кузьменко, при таком раскладе гаджеты станут бесполезными, однако на такое компании вряд ли пойдут, поскольку им не выгодно — будут многомиллионные иски в их сторону, плюс сильно пострадает репутация.

Apple начала блокировать iPhone в России?
Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Популярное
Как избавиться от неприятного запаха ног: эффективные методы для комфорта и свежести

Надоел неприятный запах ног? Откройте для себя 6 простых и эффективных способов, чтобы навсегда избавиться от этой проблемы.

Яблочный уксус и чай: шесть простых способов избавиться от запаха ног
Секретная АПЛ "Лошарик" в ходе испытаний "нырнёт" на предельную глубину
Жуткий "Лошарик". Самый секретный объект флота РФ готов участвовать в "войне подводных коммуникаций"
Певица Алсу показала свою красивую моложавую 69-летнюю маму
Рассказываем об удобрениях для пионов, которые подойдут весной
Сумская область пустеет в ожидании прихода армии России Любовь Степушова Врага оттесняют от Донецка, операторы дронов круглые сутки ищут боевиков Дмитрий Плотников Мошенничество в Сети стало фактором политического давления Алексей Гончаров
Рис по-испански: вкусный и сочный гарнир к курице, мясу или морепродуктам
"Огненное кольцо" в Атлантике: ученые предрекли мощную тектоническую активность вдоль периметра Тихого окена
Эти дары природы многие не замечают, а зря: они принесут колоссальную пользу саду - просто соберите их весной
Эти дары природы многие не замечают, а зря: они принесут колоссальную пользу саду - просто соберите их весной
Последние материалы
Страховые компании рассказали о необычных случаях с животными
СМИ: США больше нечего предложить Украине в качестве помощи
Мать юмориста Гарика Харламова улетела в Германию к семье
Эксперт Дудоров: Apple и Google вряд ли отключат свои смартфоны в России, но могут ограничить некоторые функции
Полиция задержала Никиту Кологривого после дебоша в ресторане
Лыжница Истомина назвала победу на чемпионате России лучшим подарком
Марин Ле Пен: переговоры по Украине уже ведутся, но ЕС на них не приглашен
Экс-пилота "Формулы-1" Никиту Мазепина убрали из санкционных списков
Невестка Ширвиндта вспомнила первую встречу с артистом
Певица Варвара назвала уважение секретом многолетнего брака
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников