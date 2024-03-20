В немецком Кведлинбурге археологи нашли купель Х века. Вероятно, она принадлежала императорской династии Оттонов

Археологи обнаружили в Германии купель оттоновского периода

3:30 Your browser does not support the audio element. Наука

Недавно в крипте коллегиальной церкви Святого Серватия в Кведлинбурге, Германия, была обнаружена купель, которая, предположительно, принадлежала средневековой династии Оттонов и датируется X веком.

Фото: flickr.com by Paul Korecky is licensed under Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Эта археологическая находка, считают специалисты, может быть одним из самых древних примеров четырёхпроходной купели с четырьмя арками к северу от Альп, сообщает argumenti.ru.

Купель для крещения, как сообщается в "Arkeonews", представляет собой архитектурный элемент церкви, предназначенный для содержания воды, используемой в крещении как для детей, так и для взрослых.

Согласно информации от Государственного управления по охране памятников и археологии земли Саксония-Анхальт, считается, что многие видные члены династии Оттонов могли быть крещены именно здесь.

Среди них были герцог Генрих I Баварский (годы жизни - ок. 922-955), Матильда (955-999), дочь императора Оттона Великого и императрицы Адельгейды, первая аббатиса Кведлинбургского аббатства, и Адельгейда I (977-1044), дочь императорской пары Оттона II и Феофаны из Византии.

Проведённые археологические исследования в западной части крипты Кведлинбургской коллегиальной церкви выявили четырехлистник, вырубленный в песчанике в центральной части помещения на глубине около 0,5 м и шириной 2 м.

После совместных исследований, включающих строительные анализы, изучение искусства и реставрацию с применением современных методов документации и анализа, было установлено, что это место является местоположением купели.

Стены купели, созданной ещё в X веке до постройки крипта, были умело облицованы штукатуркой. Позже, также в X веке, основание купели было увеличено в высоту по неизвестным до сих пор причинам.

Это открытие имеет важное значение для истории искусства и архитектуры, так как является одним из старейших примеров купели к северу от Альп. Также его расположение важно для реконструкции архитектурной истории зданий на Штифтсберге.

Купель, принадлежавшая церкви, связывается с ранними веками средневековой истории Штифтсберга в период Оттонов, о котором до сих пор известно немного.

Хотя сведения о крещении членов правящих семей часто упоминаются в письменных источниках, информация о них не сохранилась. Поэтому эта археологическая находка становится редким материальным свидетельством христианского обряда крещения. Согласно римско-германским обычаям X века, крещение проводилось один раз в год, в Великую субботу, в виде массового крещения младенцев.

Кандидатов на крещение погружали в воду в форме креста, в данном случае — по направлению четырёхлистника, начиная с востока, затем на север и, наконец, на юг. Священники произносили крещальную формулу: "Я крещу вас во имя Отца и Сына и Святого Духа". Церемония сопровождалась свечами, ладаном, а также литургическими песнопениями и литаниями.

Коллегиальный костел Святого Серватия был воздвигнут на Штифтсберге в XI-XII веках. Вместе с замком и старым городом он был внесён в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО в 1994 году.