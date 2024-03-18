Wi-Fi не способен на хорошую скорость, предупредил IT-эксперт — подключайтесь к интернету по кабелю

IT-эксперт посоветовал отказаться от Wi-Fi в пользу проводного подключения

2:00 Your browser does not support the audio element. Наука Технологии

Wi-Fi не способен дать хорошую скорость соединения, и если для вас это критично, лучше подключайтесь к интернету по кабелю, посоветовал руководитель офиса международного интегратора IT-решений "Первый Бит" Алексей Елин. Он дал агентству "Прайм" некоторые рекомендации, как улучшить работу домашней сети.

Фото: Wikimedia Commons by Solomon203 is licensed under CC-BY-SA-4.0

Проверьте, поддерживает ли ваш роутер диапазоны 5 и 6 ГГц — они быстрее, чем стандартные 2,4 ГГц, за счёт меньшей загруженности. Убедитесь, что прошивка устройства регулярно обновляется.

Можно поискать каналы посвободнее — для этого есть специальные приложения. Но тут следует соблюдать осторожность: не все поддерживаемые роутером частоты могут быть разрешены к использованию в России. "Если не хотите проблем с законом, не выбирайте каналы от 64 до 128. Также лучше обойти стороной канал 144 — техника Apple использует его для служебных нужд", — уточнил эксперт.

Точка доступа должна быть установлена как можно ближе ко всем подключающимся к ней гаджетам. В идеале — в центре квартиры, но точно не над входной дверью. "Представьте, что было бы, если бы единственный источник освещения в вашей квартире находился в коридоре. Согласитесь, в таких условиях работать в комнате было бы очень неэффективно", — заметил Елин.

Будьте аккуратнее с настройками роутера, чтобы ничего там не испортить. Например, случайное отключение 802.11e, он же Wi-Fi Multimedia (WMM), может ограничить скорость до мизерных по нынешним временам 54 МБ/с.

Если для вас критична скорость соединения с интернетом, подключайтесь к нему по кабелю, посоветовал специалист. "Wi-Fi — прекрасная технология, которая делает удобнее жизнь миллионов людей, но передача данных по воздуху всегда будет проигрывать проводному соединению по скорости и надёжности", — пояснил он.