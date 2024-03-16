Даже от канализации будет толк, если включить "русскую смекалочку": инженер из Челябинска разработал устройство для выработки электричества из сточных вод

Российский инженер разработал систему для получения электричества из сточных вод

1:04 Your browser does not support the audio element. Наука

Инженер Егор Кожевников, работающий в Южно-Уральском государственном университете, разработал инновационную модель, предлагающую эффективное использование потенциала сточных вод для производства электроэнергии.

Фото: Wikipedia by Leon Brooks is licensed under Public Domain

Эта модель представляет собой конструкцию, состоящую из нескольких элементов, включая вращающуюся трубу с установленным внутри колесом, оборудованным лопастями, а также две неподвижные трубы, окружающие вращающуюся трубу с обеих сторон, сообщает URA.Ru.

Основное преимущество этой разработки заключается в способности преобразовывать потенциальную энергию сточных вод, проходящих через канализационную систему, в электрическую энергию. Она оснащена специальными направляющими лопатками, которые не только предотвращают попадание твердых частиц и посторонних волокон, но и обеспечивают бесперебойную работу механизма, предотвращая их налипание на элементы турбины.

Предлагаемая модель может быть установлена в горизонтально расположенных трубах, в точках подключения к хозяйственно-бытовым канализационным системам.