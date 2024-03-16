Инженер Егор Кожевников, работающий в Южно-Уральском государственном университете, разработал инновационную модель, предлагающую эффективное использование потенциала сточных вод для производства электроэнергии.
Эта модель представляет собой конструкцию, состоящую из нескольких элементов, включая вращающуюся трубу с установленным внутри колесом, оборудованным лопастями, а также две неподвижные трубы, окружающие вращающуюся трубу с обеих сторон, сообщает URA.Ru.
Основное преимущество этой разработки заключается в способности преобразовывать потенциальную энергию сточных вод, проходящих через канализационную систему, в электрическую энергию. Она оснащена специальными направляющими лопатками, которые не только предотвращают попадание твердых частиц и посторонних волокон, но и обеспечивают бесперебойную работу механизма, предотвращая их налипание на элементы турбины.
Предлагаемая модель может быть установлена в горизонтально расположенных трубах, в точках подключения к хозяйственно-бытовым канализационным системам.
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