Столетние поиски увенчались успехом: что позволили узнать о древних людях наскальные рисунки на берегу реки Кан

В Красноярском крае нашли наскальные рисунки древних людей

2:01 Your browser does not support the audio element. Наука

Экспедиция Русского географического общества нашла древнюю наскальную живопись на утёсе на берегу реки Кан в Красноярском крае. Prmira.ru раскрывает подробности.

Фото: РГО by Александр Заика is licensed under CC0

Более ста лет учёные пытались найти следы освоения первобытными людьми высокогорья Восточных Саян. В 2023 году известный путешественник и краевед Владимир Черников сообщил в Музей археологии и этнографии Красноярского государственного педагогического университета о возможном местонахождении петроглифов, о которых ему рассказали охотники.

При их содействии была организована экспедиция. Поскольку искомая точка расположена в 90 километрах от ближайшего населённого пункта, зимой, чтобы можно было добраться по льду замёрзшей реки на снегоходах.

На береговом утёсе были обнаружены изображения людей, животных, загадочных символов, нанесённые около 4000 лет назад красной охрой. "Несмотря на многолетние археологические исследования в бассейне реки Кан, это первые наскальные рисунки, ставшие известными для науки", — заявил директор музея кандидат исторических наук Александр Заика, руководивший экспедицией.

Сейчас учёные пытаются интерпретировать петроглифы. Один из них, к примеру, изображает человека, ведущего на привязи быка. Это очень многое говорит об образе жизни наших далёких предков.

"Может, рисунок отражает воспоминания о быте людей, вынужденных теперь бродить по тайге? Вряд ли. Древние были прагматиками и мыслили конкретно, — рассуждает Черников. — Схожие изображения быков есть на Ангаре, Амуре, в Испании и даже в Африке. Принципиально лишь различие в сюжете".

Похоже, уже тогда человечество одомашнило крупный рогатый скот. "В нашем случае это не охота на дикое животное, а вполне мирная сцена с одомашненным зверем", — резюмировал учёный.

Исследования в этом районе будут продолжены, заверил он.

Наскальные рисунки древних людей