Страхуйте свое сердце: что будет, если совершать 10 000 шагов в день тем, кто много сидит

BMJ: 10 000 шагов помогут победить последствия сидячего образа жизни

1:43 Your browser does not support the audio element. Наука

Сотрудники офиса могут чувствовать облегчение: новое исследование, проведенное в Сиднейском университете и опубликованное на портале BMJ, дает надежду на борьбу с негативными последствиями долгого сидения.

Фото: commons.wikimedia.org by Mike Baird is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Исследователи стремились выяснить, как количество ежедневных шагов связано с риском смерти от различных причин и сердечно-сосудистых заболеваний в зависимости от времени, проведенного в сидячем положении. Ученые также пытались определить оптимальное количество шагов при длительном периоде малоподвижности.

Результаты исследования показали, что увеличение количества ежедневных шагов снижает риск смерти и сердечно-сосудистых заболеваний как при длительном сидении, так и при низкой физической активности.

Результаты исследования таковы, что каждый дополнительный шаг до отметки 9 000–10 000 в день снижает риск смерти на 39% и риск сердечно-сосудистых заболеваний на 21%.

В исследовании участвовало более 72 000 человек, и его уникальность заключается в том, что данные были собраны на основе реальных наблюдений. Средняя продолжительность сидячей работы составляла 10,6 часа в день, и участники были разделены на группы с высоким и низким уровнем сидения.

Оптимальное количество шагов, которое максимально снижает риск смерти, оценивается в 9 000–10 000 в день. Это означает, что даже при длительном сидении регулярные прогулки и другие виды физической активности могут значительно улучшить здоровье. Исследователи подчеркивают важность включения физических упражнений в повседневную жизнь, особенно в современных условиях.