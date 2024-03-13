Ваше счастье целиком и полностью в ваших руках: британские ученые назвали способ натренировать чувство удовлетворенности жизнью подобно мышцам

Британские ученые обнаружили, что чувство счастья достигается тренировками

1:22 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследование, проведенное специалистами из Бристольского университета, подчеркивает значимость обучения счастью и постоянного самосовершенствования.

Фото: Openverse by Scott 97006 is licensed under CC BY 2.0

Эксперимент показал, что различные практики, такие как физические упражнения, медитация и ведение дневника, способствуют развитию навыка "ощущать себя счастливым".

Важным аспектом исследования является акцент на необходимости постоянной работы над собой. Эксперты сравнивают этот процесс с тренировками для тела, отмечая, что подобно тому, как физические тренировки требуют регулярности и упорства, так и работа над психическим здоровьем требует постоянного внимания и усилий, сообщает Higher Education.

По результатам исследования было выявлено, что участники, прошедшие предложенный курс, отмечали улучшение настроения и самочувствия на 10-15%. Однако при последующем опросе через год после завершения эксперимента об улучшении своего состояния сообщили только те, кто продолжал применять полученные знания и практики в повседневной жизни.

Таким образом, исследование подчеркивает, что счастье не является случайным явлением, а результатом систематической работы над собой. Оно достигается через постоянное стремление к самосовершенствованию и применение приобретенных навыков в повседневной жизни.