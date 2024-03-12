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11 000-летняя тайна: как австралийцы управляли окружающей средой через огонь

Коренные австралийцы управляли землей с помощью огня на протяжении 11 000 лет

2:44
Наука

Согласно анализу осадочных отложений, добываемых из древнего озера, коренные австралийцы уже как минимум 11 000 лет используют огонь для управления окружающей средой.

Коренные австралийцы управляли землей с помощью огня на протяжении 11 000 лет
Фото: openverse by Pure_nutter is licensed under CC BY-SA 2.0

Майкл Бёрд из Университета Джеймса Кука в Кэрнсе, Австралия, отмечает, что результаты исследования свидетельствуют о том, что переход к более частым, но менее сильным пожарам может снизить риск возникновения катастрофических лесных пожаров и улучшить управление окружающей средой.

Исторически известно, что первые обитатели Австралии, проживавшие на континенте около 65 000 лет, активно использовали огонь для управления ландшафтом, облегчая передвижение и охоту.

Они также обнаружили, что это благоприятно влияет на некоторые животные и растения, а также снижает вероятность возникновения опасных пожаров.

Однако определить точную продолжительность этой практики затруднительно, по словам Бёрда, из-за пересыхания большинства водоемов в засушливые периоды, что приводит к разрушению углерода в осадочных отложениях.

Лагуна Гиррауин в Северной территории, неподалеку от Дарвина, является хорошим примером влажной области, сохранившейся не менее 150 000 лет. Анализ отложений с ее дна позволил исследователям изучить интенсивность и характер прошлых пожаров.

Анализируя керны отложений, исследователи смогли оценить интенсивность пожаров и определить, были ли они достаточно прохладными, чтобы сохранить травянистые растения.

До прихода людей естественные пожары в саваннах северной Австралии обычно возникали от молний в конце сухого сезона. Этот вид пожаров, характеризующийся высокой интенсивностью, полностью сжигал растительность, оставляя меньше обугленных остатков.

В отличие от этого, местные пожары, вызываемые коренными народами, происходили чаще, но были менее интенсивными, что способствовало сохранению биоразнообразия.

Бёрд отмечает, что более поздние слои кернов свидетельствуют о более частых пожарах, сохранении травянистых растений и снижении интенсивности пожаров, что является ярким примером управления пожарами коренными народами.

Эти данные подтверждаются осадочными отложениями, датированными как минимум 11 000 лет назад, указывая на долгосрочную практику использования огня коренными обитателями. Однако, исследование становится сложнее в прошлом, поскольку меньше деревьев и больше травянистых растений остается в отложениях.

Дэвид Боуман из Университета Тасмании, Австралия, отмечает, что исследование подчеркивает важность рассмотрения как климатических, так и антропогенных факторов в формировании режима пожаров.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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