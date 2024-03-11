Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Над Курском сбит очередной БПЛА
Невеста Романа Капаклы из "Дом-2" ждет ребенка: "Мечтала об этом столько времени"
Mercedes-AMG представляет новые гибридные модели E 53 с быстрой зарядкой
Исследование показало, что россияне пили на 8 марта
Учимся обходить зарубежные санкции с доцентом кафедры финансов
Мурадов: Крыму необходимо возобновить морское сообщение с Турцией
Филиппо продолжает критиковать Макрона за его действия по Украине
За год в PUBG забанили несколько миллионов
Рошаль: необходимо убрать термин "медицинская услуга" из нормативных актов
Вы спите меньше 6 часов?: ваш шанс на диабет взлетает, даже с идеальной диетой

Ученые выяснили, что недостаток сна повышал риск развития сахарного диабета 2-го типа

1:46
Наука

Недостаточное количество часов сна повышает шансы на развитие диабета второго типа, даже если человек следует принципам здорового питания. Особенно высок риск у тех, кто спит менее шести часов ежедневно.

Ученые выяснили, что недостаток сна повышал риск развития сахарного диабета 2-го типа
Фото: openverse by Gia Willow Alexa Annermarken is licensed under CC BY-SA 2.0

Исследователи из Университетов Уппсалы и Чжэцзяна проанализировали, как диета и длительность сна влияют на вероятность появления диабета 2-го типа у взрослых. Результаты их работы были опубликованы в JAMA.

По результатам анализа, люди, спящие пять часов в день, сталкиваются с увеличением риска заболевания диабетом на 16% по сравнению с теми, кто спит нормальное количество времени. Тем, кто спит всего три или четыре часа, риск возрастает до 41%.

Даже при соблюдении здоровой диеты короткая продолжительность сна оставляла высоким риск развития диабета 2-го типа.

Исследование проводилось среди 247 867 взрослых людей, ранее не страдавших диабетом. Средний возраст участников был 56 лет, с медианой периода наблюдения в 12,5 лет. За время наблюдения 3,2% участников были диагностированы с диабетом 2-го типа, исходя из больничных записей.

Оценка длительности сна и рациона питания осуществлялась через анкетирование. Сон длительностью 7—8 часов в день считался нормальным, шесть часов — немного сокращенным, пять часов — умеренно сокращенным, а три или четыре часа — крайне недостаточным.

Исследователи пришли к выводу, что регулярная нехватка сна увеличивает вероятность развития диабета 2-го типа, и эта тенденция сохраняется даже у тех, кто придерживается правильного питания.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Популярное
Стало известно, кто стоит за исключением Кристины Орбакайте из концерта? Алла Пугачёва тут не при чем

Он также предложил внести Аллу Пугачеву в список иностранных агентов.

Глава ФПБК стал инициатором исключения Кристины Орбакайте из праздничного концерта в Кремле
Что чувствует брошенный кот
Не для слабонервных: что происходит в голове кошки, когда ее отдают в другую семью
Актриса Деми Мур вышла в свет с тремя некрасивыми дочерьми от Брюса Уиллиса: пошли в папу
Их просто выкидывают на улицу: названы собаки, которые вышли из моды и оказались на улице
В США рассказали об ответе Северной Кореи на американские учения в регионе Петр Ермилин В Пакистане ДАИШ* активно работает в связке с сепаратистами Александр Трубин Перед вторжением Наполеон заставлял генералов читать книги о России Сергей Лебедев
Ксения Собчак опубликовала трешовый снимок из 2000-х: "На Паше Воле улётные штаны"
Нервов не хватит: россиянам посоветовали воздержаться от покупки этих пород кошек
Одноразовые собаки: эти породы всегда ждет усыпление — не щадят никого
Одноразовые собаки: эти породы всегда ждет усыпление — не щадят никого
Последние материалы
Джонсон решил помочь Консервативной партии
После диеты: как сохранить достигнутый результат без эффекта йо-йо
Украина служит показателем для Китая
Кинза: как преобразить кожу и волосы с помощью этого уникального растения
Каким растениям будет комфортно расти под деревьями
Что делать, если в процессе приготовления квашеной капусты выделилось мало сока?
Захарова: Вильнюс, видимо, отменил границы страны
Ученые выяснили, от каких болезней страдали древние египтяне
Шпинат для здорового питания и похудения
15 ударов по хуситам: США и Великобритания провели воздушную операцию
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников