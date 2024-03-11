Вы спите меньше 6 часов?: ваш шанс на диабет взлетает, даже с идеальной диетой

Ученые выяснили, что недостаток сна повышал риск развития сахарного диабета 2-го типа

1:46 Your browser does not support the audio element. Наука

Недостаточное количество часов сна повышает шансы на развитие диабета второго типа, даже если человек следует принципам здорового питания. Особенно высок риск у тех, кто спит менее шести часов ежедневно.

Фото: openverse by Gia Willow Alexa Annermarken is licensed under CC BY-SA 2.0

Исследователи из Университетов Уппсалы и Чжэцзяна проанализировали, как диета и длительность сна влияют на вероятность появления диабета 2-го типа у взрослых. Результаты их работы были опубликованы в JAMA.

По результатам анализа, люди, спящие пять часов в день, сталкиваются с увеличением риска заболевания диабетом на 16% по сравнению с теми, кто спит нормальное количество времени. Тем, кто спит всего три или четыре часа, риск возрастает до 41%.

Даже при соблюдении здоровой диеты короткая продолжительность сна оставляла высоким риск развития диабета 2-го типа.

Исследование проводилось среди 247 867 взрослых людей, ранее не страдавших диабетом. Средний возраст участников был 56 лет, с медианой периода наблюдения в 12,5 лет. За время наблюдения 3,2% участников были диагностированы с диабетом 2-го типа, исходя из больничных записей.

Оценка длительности сна и рациона питания осуществлялась через анкетирование. Сон длительностью 7—8 часов в день считался нормальным, шесть часов — немного сокращенным, пять часов — умеренно сокращенным, а три или четыре часа — крайне недостаточным.

Исследователи пришли к выводу, что регулярная нехватка сна увеличивает вероятность развития диабета 2-го типа, и эта тенденция сохраняется даже у тех, кто придерживается правильного питания.