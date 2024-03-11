Вы спите меньше 6 часов?: ваш шанс на диабет взлетает, даже с идеальной диетой

Недостаточное количество часов сна повышает шансы на развитие диабета второго типа, даже если человек следует принципам здорового питания. Особенно высок риск у тех, кто спит менее шести часов ежедневно.
Исследователи из Университетов Уппсалы и Чжэцзяна проанализировали, как диета и длительность сна влияют на вероятность появления диабета 2-го типа у взрослых. Результаты их работы были опубликованы в JAMA.
По результатам анализа, люди, спящие пять часов в день, сталкиваются с увеличением риска заболевания диабетом на 16% по сравнению с теми, кто спит нормальное количество времени. Тем, кто спит всего три или четыре часа, риск возрастает до 41%.
Даже при соблюдении здоровой диеты короткая продолжительность сна оставляла высоким риск развития диабета 2-го типа.
Исследование проводилось среди 247 867 взрослых людей, ранее не страдавших диабетом. Средний возраст участников был 56 лет, с медианой периода наблюдения в 12,5 лет. За время наблюдения 3,2% участников были диагностированы с диабетом 2-го типа, исходя из больничных записей.
Оценка длительности сна и рациона питания осуществлялась через анкетирование. Сон длительностью 7—8 часов в день считался нормальным, шесть часов — немного сокращенным, пять часов — умеренно сокращенным, а три или четыре часа — крайне недостаточным.
Исследователи пришли к выводу, что регулярная нехватка сна увеличивает вероятность развития диабета 2-го типа, и эта тенденция сохраняется даже у тех, кто придерживается правильного питания.
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