Неожиданное открытие: 16 новых археологических памятников в самом сердце Бразилии

В Бразилии обнаружены памятники наскального искусства возрастом 2000 лет

2:29 Your browser does not support the audio element. Наука

Во время исследования обширной территории в восточной части штата Токантинс, Бразилия, учёные обнаружили 16 новых археологических памятников. Археологическая группа Национального института исторического и художественного наследия (IPHAN) сообщила, что эти объекты, по их мнению, содержат наскальные рисунки, включая следы людей и животных, а также вырезанные символы и фигуры, изображающие небесные тела.

В официальном пресс-релизе министерства культуры Бразилии указывается, что эти художественные произведения, вероятно, были созданы около 2000 лет назад.

Археолог Ромуло Мак Эдо из IPHAN отметил, что на наскальных рисунках и вырезанных символах видны чёткие следы человеческой деятельности, включая отпечатки ног и животных, таких как олени и дикие свиньи, а также изображения небесных тел.

Эти новые открытия обогатили археологическое наследие Токантинса, штата с известным потенциалом для археологических исследований. Многие из памятников, зарегистрированных IPHAN, теперь составляют часть обширного археологического комплекса в Халапао.

В этом регионе также есть свидетельства древних поселений, существовавших 12 000 лет назад, а также доколониальные археологические объекты.

За счёт развития инфраструктуры в штатах Амазонии в Токантинсе наблюдается увеличение археологических исследований в рамках экологического лицензирования. Это позволяет получить данные из ранее неисследованных археологических мест.

Археологические работы проводятся фирмами, занимающимися сохранением наследия в регионах, затронутых экономической деятельностью. Главные усилия направлены на организацию и обмен знаниями об обнаруженных объектах и интеграцию археологических данных в процессы экологического лицензирования.

Предыдущие исследования показали, что древнее население предпочитало обитать вблизи небольших ручьёв и рек, таких как Риу-ду-Соно и другие. Эти водоёмы обеспечивали легкость в рыбной ловле и служили источником воды.

Однако, по словам археологов IPHAN, это культурное наследие находится под угрозой из-за различных факторов, включая ветровую эрозию, вандализм, лесные пожары и вырубку лесов. Для минимизации этого воздействия IPHAN предпринимает меры по сохранению и просвещению наследия в регионе, с целью защиты и продвижения бразильского культурного наследия.