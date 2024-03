Открытие в медицине: бактерии приобретают суперсилы против антибиотиков

Устойчивость бактерий к антибиотикам представляет серьезную проблему в медицине, с которой ученые активно борются. Недавние исследования принесли оптимистические результаты, обнаружив новые механизмы, лежащие в основе развития такой устойчивости у микроорганизмов.

Фото: https://search.creativecommons.org/ by by Крисморозова is licensed under is licensed under CC BY-SA 4.0.