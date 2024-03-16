Открытие в медицине: бактерии приобретают суперсилы против антибиотиков

npj Antimicrobials and Resistance: ученым удалось раскрыть механизм устойчивости к антибиотикам

1:33 Your browser does not support the audio element. Наука

Устойчивость бактерий к антибиотикам представляет серьезную проблему в медицине, с которой ученые активно борются. Недавние исследования принесли оптимистические результаты, обнаружив новые механизмы, лежащие в основе развития такой устойчивости у микроорганизмов.

Фото: https://search.creativecommons.org/ by by Крисморозова is licensed under is licensed under CC BY-SA 4.0.

По информации, опубликованной в журнале npj Antimicrobials and Resistance, исследователи изучили два патогена — Escherichia coli и Acinetobacter baumannii, которые используют различные стратегии для избегания воздействия одних и тех же антибактериальных препаратов.

Ученые провели эксперимент, используя полногеномное секвенирование развивающихся культур, что позволило наблюдать, как обе бактерии приобретают устойчивость к двум антибиотикам, которые ингибируют важный фермент ДНК-гиразу.

Этот процесс приводит к нарушению синтеза ДНК и, как следствие, к гибели бактерий. Один из антибиотиков, ципрофлоксацин, уже десятилетия применяется в клинической практике, в то время как другой, GP6, находится на стадии экспериментального использования.

Исследование показало, что патогенные бактерии, приобретая устойчивость к ципрофлоксацину, всё же остаются чувствительными к лечению GP6. Однако обратное не верно: эволюция устойчивости к GP6 приводит к такой же стойкой устойчивости к ципрофлоксацину.

Это указывает на то, что E.coli и A.baumannii обладают как общими, так и уникальными механизмами развития устойчивости к этим двум видам антибиотиков.