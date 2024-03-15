Огненные алтари и кувшины: археологи раскрывают секреты древнего культа воды в Рабана-Меркули

Ученые обнаружили в Ираке храм персидской богини плодородия Анахиты

1:45 Your browser does not support the audio element. Наука

В ходе археологических исследований в горной крепости Рабана-Меркули были обнаружены захоронения, которые могут указывать на возможное использование этого места в качестве святилища, посвященного древней персидской богине воды, Анахите.

Фото: Оpenverse by Capture The Uncapturable is licensed under CC BY 2.0 .

Рабана-Меркули, значимый центр парфянской эпохи, привлек внимание исследователей своей архитектурой и историческим значением. Проведенные археологические работы привели к предположению о возможном религиозном назначении поселения Рабана, которое, помимо своих обычных функций, могло также служить святилищем, посвященным богине Анахите.

Научные данные указывают на то, что комплекс Рабана содержал в себе элементы архитектуры, связанные с культом воды. Это подтверждается наличием водопада и возможного огненного алтаря поблизости.

Интерес вызывают также захоронения, обнаруженные в кувшинах внутри соседнего здания в 2022 году, что может указывать на использование комплекса как мавзолея.

Дополнительные данные, полученные из углеродного датирования кремационных останков, свидетельствуют о заселении этого места во втором-первом веке до н. э. Скальные рельефы на входах в Рабана-Меркули указывают на связь крепости с династией Адиабены, вассального царства Парфянской Империи.

Иконография монет, найденных в этом районе, также подтверждает связь с культом богини воды. На аверсе монет изображены гибридные образы Анахиты-Тихе, что указывает на возможное присутствие этой культуры в Рабана-Меркули.

Эти археологические открытия подчеркивают важность и многообразие культурного наследия этого региона и продолжают расширять наше понимание древних верований и обычаев.