Ученые раскрывают секрет сна: как восемь часов в кровати преображают ваш иммунитет

BBI: ночной сон улучшает "обучаемость" иммунных клеток

1:41 Your browser does not support the audio element. Наука

Согласно исследованию, проведенному в Университете Эберхарда Карла в городе Тюбинген (Германия) и опубликованному на портале Brain, Behavior, and Immunity (BBI), восьмичасовой ночной сон оказывает положительное воздействие на работу иммунной системы человека.

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Ученые пришли к выводу, что сон играет важную роль в формировании адаптивного иммунитета, особенно в контексте реакции на вакцинацию. Однако, до настоящего времени механизмы этого процесса оставались непонятыми.

В ходе исследования было выявлено, что сон специфически способствует миграции различных субпопуляций Т-клеток к хемокину CCL19, необходимому для возвращения Т-клеток в лимфатические узлы. Это, в свою очередь, инициирует и поддерживает адаптивные иммунные ответы.

Интересно, что миграция Т-клеток в сторону воспалительного хемокина CCL5 оставалась неизменной во время сна. Кроме того, исследователи отметили, что инкубация клеток с плазмой спящих участников приводила к увеличению CCL19-направленной миграции.

Этот эффект был связан с передачей сигналов гормона роста и пролактина.

Эти результаты подтверждают, что сон способствует активации потенциала Т-клеток в лимфатических узлах путем увеличения выделения гормонов. Таким образом, исследование раскрывает механизм, лежащий в основе влияния сна на адаптивный иммунитет у людей.

Это открытие может иметь важные последствия для понимания роли сна в здоровье человека и его иммунной системы, а также для разработки новых методов улучшения иммунитета.