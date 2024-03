Крупный мусор из космоса упадет на Землю уже в эти выходные

Your browser does not support the audio element.

Ожидается, что в ближайшие дни на Землю вернется 2,9-тонная грузовая паллета, ранее использованная для важной миссии по замене батарей на Международной космической станции (МКС), сообщает Gizmodo.

Фото: openverse by Free Public Domain Illustrations by rawpixel is licensed under CC BY 2.0