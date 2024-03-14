Крупный мусор из космоса упадет на Землю уже в эти выходные

1:13 Your browser does not support the audio element. Наука

Ожидается, что в ближайшие дни на Землю вернется 2,9-тонная грузовая паллета, ранее использованная для важной миссии по замене батарей на Международной космической станции (МКС), сообщает Gizmodo.

Фото: openverse by Free Public Domain Illustrations by rawpixel is licensed under CC BY 2.0

Паллета, выпущенная из МКС в марте 2021 года с помощью грузового Canadarm2, приближается к завершению своего путешествия и скоро вернется в атмосферу Земли. После успешного участия в проекте по замене батарей на станции, этот объект будет уничтожен при входе в атмосферу Земли.

Согласно информации астронома из Гарвардско-Смитсоновского института, Джонатана Макдауэлла, около половины тонны обломков, вероятно, не полностью сожгутся при входе в атмосферу и могут достигнуть поверхности Земли.

Это завершит орбитальный путь для крупнейшего объекта космического мусора МКС, который медленно приближается к Земле, напоминая муху, попавшую в кухонную раковину. Предполагается, что возвращение грузовой паллеты в атмосферу Земли произойдет с 8 марта в 7:30 по восточному времени до 9 марта в 3:30 по восточному времени. Место падения точно неизвестно.