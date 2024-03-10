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Искусственный интеллект приходит на помощь реставраторов: в Вологодской области начли процесс восстановления фресок Дионисия Мудрого

В Вологодской области восстановят фрески Дионисия Мудрого с использованием ИИ

1:55
Наука

В "Музее фресок Дионисия" в селе Ферапонтово, Вологодской области, ведется уникальный проект по восстановлению росписей, выполненных великим русским мастером Дионисием Мудрым в 1502 году.

В Вологодской области восстановят фрески Дионисия Мудрого с использованием ИИ
Фото: Openverse by mikemacmarketing is licensed under CC BY 2.0

Речь идет о росписи собора Рождества Богородицы Ферапонтова монастыря, единственной, дошедшей до нашего времени почти в полном составе и подлинном виде с начала XVI века.

В данном проекте используются нейронные сети для реставрации, исследования возможностей которых проводят сотрудники Института космических исследований Российской академии наук. Директор Музея фресок Дионисия Ирина Паршукова отмечает, что идея применения нейронных сетей состоит в том, чтобы воссоздать росписи до оригинала. В отличие от работы реставратора, нейронная сеть беспристрастна и способна воспроизвести детали и образы с высокой точностью при наличии достаточного объема информации.

Перед началом процесса восстановления специалисты провели мультиспектральную съемку росписей собора, чтобы получить обширную выборку изображений. Это позволило нейросети адекватно анализировать и восстанавливать даже значительные потери на фресках, сообщает "Российская газета".

Для восстановления фресок использовалась нейросеть "Stable Diffusion" — глубокая модель машинного обучения, способная создавать изображения на основе текстовых описаний. Она успешно восстановила не только фоновый цвет и узоры, но и фрагменты фигур святых, их позы и направление взгляда.

Однако, несмотря на высокое качество восстановления, заведующий отделом учета и хранения Музея фресок Дионисия Игорь Хоботов утверждает, что полностью доверять нейросети еще рано. Процесс обучения нейросети продолжается, и специалисты надеются, что в будущем они смогут представить росписи собора так, как видел их сам мастер, Дионисий Мудрый.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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