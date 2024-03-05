Такой способ сна позволяет им сохранять свою популяцию: раскрыт необычный метод восстановления сил антарктических пингвинов

Science: антарктические пингвины впадают в микросон до 10 тысяч раз в день

1:21 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследование поведения антарктических пингвинов на острове Кинг-Джордж в Антарктиде открыло интересные аспекты их сна.

Фото: Flickr by Christopher Michel is licensed under CC BY 2.0

Ученые установили, что пингвины впадают в микросон до 10 тысяч раз в день, причем спят они как стоя, так и лежа. Этот необычный образ сна позволяет им набирать необходимое количество отдыха, достигая в общей сложности 11 часов в сутки.

Важно отметить, что исследователи использовали сложные методы мониторинга, такие как дистанционный мониторинг электроэнцефалограммы и непрерывная видеозапись, чтобы отслеживать активность мозга и поведение птиц. Они обнаружили, что пингвины периодически закрывали глаза и впадали в дремоту, однако их сон оставался поверхностным, не достигая глубокой стадии, сообщает Science.

Этот образ сна имеет важное значение для пингвинов, поскольку позволяет им оставаться бдительными и защищать свое потомство от хищников. Это подтверждается успешным размножением птиц, что указывает на эффективность данной стратегии.

Исследование расширяет наши знания о роли сна у различных видов и подчеркивает его важность для выживания и успешного размножения. Также оно подчеркивает, что сон у животных может иметь различные формы и функции, не всегда совпадающие с представлениями, принятыми в научном сообществе.