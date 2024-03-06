Искусственный интеллект создает ароматы будущего: утраченные благовония и изменяющиеся запахи леса в одном флаконе

Искусственный интеллект имеет потенциал разработать формулу парфюма, основанную на его химическом составе. В будущем возможно использование одного образца для воспроизведения уникальных ароматов, которые могут быть утрачены, таких как благовония из культурных ритуалов или запахи леса, изменяющиеся из-за климатических изменений.
Исследователи из Норвежского университета науки и технологий, включая Идельфонсо Ногейру, описали метод классификации существующих ароматов на основе их семейств и «ценности запаха». Для этого они использовали базу данных молекул, связанных с различными ароматами, и обучили нейронную сеть генерировать молекулы, соответствующие различным ароматическим профилям.
Однако простое генерирование молекул недостаточно для точного воспроизведения ароматов из-за влияния физических и химических процессов на восприятие запаха. Для учета этих факторов исследователи выбрали молекулы, которые испарялись с аналогичной скоростью, что и оригинальные ароматы.
Затем, используя ИИ, они минимизировали расхождения между исходной смесью и смесью, созданной с помощью ИИ. Рецепт одного из ароматов показал незначительные отклонения, в то время как другой аромат оказался практически идентичным оригиналу.
Хотя предсказание запаха химических веществ представляет собой сложную задачу, с ограниченным количеством молекул в обучающих данных, расширение базы данных может улучшить точность процесса. Использование ИИ может значительно сократить время и затраты на создание новых ароматов, что может помочь парфюмерной промышленности производить более доступные и экологически чистые продукты.
Хотя этот подход объединяет ИИ с физикой и химией, эффективность процесса требует дальнейших исследований на людях для подтверждения его эффективности.
Ногейра и его коллеги уже почти достигли своей цели и в ближайшие недели планируют провести тестирование ароматов, созданных искусственным интеллектом в лаборатории в Любляне, Словения.
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