Искусственный интеллект создает ароматы будущего: утраченные благовония и изменяющиеся запахи леса в одном флаконе

ИИ поможет воспроизвести запахи, которые могут быть потеряны для истории

2:04 Your browser does not support the audio element. Наука

Искусственный интеллект имеет потенциал разработать формулу парфюма, основанную на его химическом составе. В будущем возможно использование одного образца для воспроизведения уникальных ароматов, которые могут быть утрачены, таких как благовония из культурных ритуалов или запахи леса, изменяющиеся из-за климатических изменений.

Фото: commons.wikimedia.org by Uses of Wikidata Infobox is licensed under From Wikimedia Commons, the free media repository

Исследователи из Норвежского университета науки и технологий, включая Идельфонсо Ногейру, описали метод классификации существующих ароматов на основе их семейств и «ценности запаха». Для этого они использовали базу данных молекул, связанных с различными ароматами, и обучили нейронную сеть генерировать молекулы, соответствующие различным ароматическим профилям.

Однако простое генерирование молекул недостаточно для точного воспроизведения ароматов из-за влияния физических и химических процессов на восприятие запаха. Для учета этих факторов исследователи выбрали молекулы, которые испарялись с аналогичной скоростью, что и оригинальные ароматы.

Затем, используя ИИ, они минимизировали расхождения между исходной смесью и смесью, созданной с помощью ИИ. Рецепт одного из ароматов показал незначительные отклонения, в то время как другой аромат оказался практически идентичным оригиналу.

Хотя предсказание запаха химических веществ представляет собой сложную задачу, с ограниченным количеством молекул в обучающих данных, расширение базы данных может улучшить точность процесса. Использование ИИ может значительно сократить время и затраты на создание новых ароматов, что может помочь парфюмерной промышленности производить более доступные и экологически чистые продукты.

Хотя этот подход объединяет ИИ с физикой и химией, эффективность процесса требует дальнейших исследований на людях для подтверждения его эффективности.

Ногейра и его коллеги уже почти достигли своей цели и в ближайшие недели планируют провести тестирование ароматов, созданных искусственным интеллектом в лаборатории в Любляне, Словения.