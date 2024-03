Искусственный интеллект создает ароматы будущего: утраченные благовония и изменяющиеся запахи леса в одном флаконе

Искусственный интеллект имеет потенциал разработать формулу парфюма, основанную на его химическом составе. В будущем возможно использование одного образца для воспроизведения уникальных ароматов, которые могут быть утрачены, таких как благовония из культурных ритуалов или запахи леса, изменяющиеся из-за климатических изменений.

Фото: commons.wikimedia.org by Uses of Wikidata Infobox is licensed under From Wikimedia Commons, the free media repository