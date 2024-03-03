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Обнаружена самая быстродвижущаяся трещина в Антарктиде: ученые в шоке от скорости

Антарктический ледник трескается со скоростью 130 километров в час

2:39
Наука

Исследователи предполагают, что они обладают доказательствами о наличии самой быстродвижущейся трещины в ледяном покрове, когда-либо зафиксированной. Длина трещины составляет 10,5 километра и образовалась в антарктическом ледяном покрове со скоростью 35 метров в секунду, что приблизительно равно 128,7 километрам в час.

Антарктический ледник трескается со скоростью 130 километров в час
Фото: Openverse by United Nations Photo is licensed under CC BY-NC-ND 2.0

Ученые из Вашингтонского университета наблюдали моментальное появление трещины в 2012 году на шельфовом леднике Пайн-Айленд, самом быстро тающем леднике в Антарктиде, который ответственен за примерно 25 процентов потерь льда в регионе.

Исследование проводилось на основе данных, собранных приборами, размещенными на шельфовом леднике другими исследователями, а также с использованием радиолокационных наблюдений со спутников.

"По нашим данным, это самое быстрое событие образования трещины, которое когда-либо зафиксировано", — отмечает главный автор исследования Стефани Олингер. Новые выводы опубликованы в журнале AGU Advances.

Рифт — это трещина, пронизывающая шельфовый ледник. Они часто предшествуют обрушению шельфового льда, когда крупные ледяные массы отколачиваются от ледника и падают в море.

Другие трещины в Антарктиде могут формироваться за месяцы или годы. Тем не менее, данное исследование показывает, что они также могут возникать всего за несколько секунд, особенно в самых уязвимых участках Антарктиды.

"Это свидетельствует о том, что в определенных условиях шельфовый ледник может разрушиться. Это заставляет нас внимательно отслеживать такие явления в будущем и предоставляет информацию о том, как мы можем учитывать эти трещины в моделях ледникового покрова на больших пространственных масштабах", — пояснила Олингер.

Ученые стремятся разобраться в физике разрушения ледников, в том числе из-за того, что изменение климата приведет к распаду ледяных щитов Антарктики и увеличит вероятность образования трещин.

На краткосрочных временных интервалах ледник ведет себя как твердое тело, однако на более длительных временных масштабах он подобен текучей меди. Хотя данное исследование предполагает, что лед может расколоться, как стекло, исследователи считают, что трещина могла бы образоваться еще быстрее, если бы лед вел себя как хрупкий материал.

"Прежде чем мы сможем улучшить крупномасштабные модели ледникового покрова и прогнозирование будущего уровня моря, нам необходимо хорошее физическое понимание множества различных процессов, влияющих на стабильность шельфового ледника", — подчеркнула она.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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