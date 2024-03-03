Марсианская тектоника: вулканы ставят под сомнение все, что вы знали

На Марсе была своя версия тектоники плит

2:29 Your browser does not support the audio element. Наука

Тектоника плит на Марсе не является тем, с чем обычно связывают эту планету. Фактически, отсутствие магнитного поля на Марсе в значительной степени связано с его мертвым ядром. Поскольку активные ядра планеты играют важную роль в движении тектонических плит, это объясняет, почему такая концепция применима.

Фото: Openverse by NASA's Marshall Space Flight Center is licensed under CC BY-NC 2.0

Тем не менее, на Марсе существуют особенности, которые можно отнести к тектонике плит - вулканы. В новом исследовании ученых из Университета Гонконга рассматривается, как различные типы тектоники могли сформировать разнообразие вулканов на поверхности Марса.

Обычно при мысли о вулканах на Марсе приходят на ум массивные щитовые вулканы, наподобие Олимпа, аналогичные тем, что можно встретить на Земле, например, на Гавайях. Они формируются благодаря многократным излияниям лавы в течение миллионов лет, их образование не зависит от движения тектонических плит. Эти вулканы создают уникальный ландшафт, не имеющий аналогов на других планетах.

Одним из ключевых различий является высокое содержание кремнезема в лавах вулканов. В отличие от большей части поверхности Марса, состоящей в основном из базальта, эти вулканы содержат значительно больше кремнезема. Ученые с Университета Гонконга, включая доктора Джозефа Михальски, предполагают, что понимают причины этого явления.

Архейский период, примерно 3 миллиарда лет назад, на Земле свидетельствовал о вертикальной тектонике, когда кора планеты погружалась в мантию, обогащаясь кремнеземом, а затем выдавливалась обратно на поверхность через вулканические извержения. Этот процесс может объяснить высокое содержание кремнезема в вулканах Марса.

Исследователи описывают различные типы вулканов на Марсе, такие как стратовулканы и лавовые купола, которые также содержат высокие концентрации кремнезема и могут образовываться благодаря этой теории тектоники.

На Земле другие геологические процессы стирают следы таких явлений за миллиарды лет, но на Марсе активность невелика, что позволяет лучше понять геологические процессы, происходящие на планете.

Эта работа способствует нашему пониманию геологии Марса, а обнаружение разнообразия вулканов будет интересовать ареологов на долгие годы. Эта новая теория геологической истории Марса представляет собой важный шаг в нашем понимании этой планеты.